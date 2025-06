Il Roland Garros sempre più azzurro: Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto. Secondo Slam in carriera per la coppia

Il duo azzurro, numero 3 del tabellone, chiude un percorso perfetto nel torneo parigino. Nessun set perso e secondo trofeo stagionale

Sul campo centrale Philippe-Chartier, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono imposti sulla coppia statutinense composta da Taylor Townsend e Evan King per 2 set a 0, aggiudicandosi il torneo del doppio misto del Roland Garros. Per il duo italiano si tratta del secondo successo stagionale dopo quello di marzo ad Indian Wells e anche del secondo torneo Slam dopo quello allo Us Open del 2024. La coppia consolida così la terza posizione nel ranking.

La partenza in equilibrio, il break e la svolta

Il match è partito in equilibrio nel primo set, con entrambe le coppie capaci di mantenere il servizio sino al 3-3. La svolta è arrivata nel settimo gioco quando gli azzurri riescono a guadagnare il break portandosi sul 4-3. Gli italiani poi controllano il vantaggio sino al 6-4 che è valso il primo set. Il secondo set è invece partito subito in discesa con gli azzurri capaci subito di strappare il servizio agli americani e amministrano il set sino al 6-2 finale.

Foto di copertina: EPA/TERESA SUAREZ