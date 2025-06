Roland Garros, trionfo azzurro: Errani e Paolini vincono il doppio femminile contro Danilina e Krunic

Hanno conquistato il titolo imponendosi 6-4, 2-6, 6-1

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un’altra pagina storica del tennis italiano. Le due azzurre, già campionesse olimpiche, hanno conquistato il titolo di doppio femminile al Roland Garros, battendo in finale la coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1. Così, prima ancora che Jannik Sinner scendesse in campo per la finale maschile, a prendersi la scena al Roland Garros sono state Sara Errani e Jasmine Paolini.

La vittoria contro la coppia Danilina-Krunic

La coppia d’oro del tennis azzurro ha giocato la finale del doppio femminile contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Forti del trionfo agli Internazionali di Roma, Errani e Paolini hanno approcciato con grande solidità, strappando il primo set 6-4 dopo 55 minuti.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il secondo titolo consecutivo dopo il successo agli Internazionali d’Italia, trionfando dove lo scorso anno erano state sconfitte da Katerina Siniakova e Coco Gauff. È il settimo titolo insieme nel circuito maggiore, con all’attivo anche l’oro olimpico e quattro WTA 1000. Per Errani, alla decima finale Slam in doppio femminile, si tratta del sesto titolo in carriera nei Major: ha completato il Career Grand Slam insieme a Roberta Vinci. Paolini, invece, festeggia il suo primo Slam in doppio femminile e, con il successo anche nel doppio misto con Vavassori, diventa la prima a vincere entrambe le specialità al Roland Garros dallo storico exploit di Bethanie Mattek-Sands nel 2015.