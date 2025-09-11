Da rasato a biondo platino, il nuovo look di Alcaraz per festeggiare la vittoria agli Us Open (e la vetta nel mondo del tennis) – Il video

A condividere video e scatti del nuovo taglio del tennista è stato il suo barbiere di fiducia, Víctor Martínez

Un altro Slam vinto e la prima posizione del ranking Atp: per Carlos Alcaraz è un momento da incorniciare. Per festeggiare la recente vittoria dello Us Open il campione di Murcia si è regalato un nuovo look. Il tennista si è tinto di biondo platino, dando tutta un’altra personalità al taglio rasato con cui si era presentato a New York.

Il rapporto di Alcaraz con il barbiere Victor

A condividere video e scatti del nuovo taglio di Alcaraz è stato il suo barbiere di fiducia, Víctor Martínez. Titolare di un negozio nei dintorni di Murcia, città d’origine del tennista, Victor è ormai da oltre due anni barbiere – e confidente – di Carlos, che è solito tagliare i capelli da lui prima di partire per qualche torneo in giro il mondo. Per New York, però, ha dovuto fare un’eccezione, facendosi tagliare i capelli dal fratello, che gli ha completamente rasato la testa per coprire qualche errore d’inesperienza. La cosa aveva fatto ironicamente rammaricare il barbiere, che ha potuto subito rifarsi: a torneo vinto, Alcaraz è corso a farsi sistemare.

Crediti foto e video: Instagram