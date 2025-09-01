Il barbiere di Alcaraz svela il mistero del nuovo taglio: «Il colpevole è il fratello Alvaro». E sui commenti negativi: «Ci ridiamo su»

Víctor Martínez racconta il suo rapporto con il tennista di Murcia. Dal loro primo incontro agli appuntamenti "itineranti", fino al discusso ultimo taglio (che non è opera sua)

Quando Carlos Alcaraz si è presentato a Flushing Meadows, l’immagine del suo inatteso buzzcut – un taglio di capelli molto corto fatto a macchinetta – ha immediatamente fatto il giro del mondo, lasciando interdetti colleghi e tifosi. A cominciare dal suo barbiere, Víctor Martínez, che si è immediatamente rivolto al campione in cerca di spiegazioni. «Ho chiesto a Carlos cosa fosse successo e mi ha detto che il colpevole è suo fratello Alvaro», ha raccontato sorridendo a CNN Sports.

Il nuovo taglio un’eccezione alla regola

D’altra parte, è stato solo per un caso che il tennista n.2 al mondo ha ripiegato sul fratello come barbiere sostitutivo. In genere, infatti, Martínez lo segue anche mentre è in tour per l’Europa. Ma non questa volta: «New York è troppo lontana per Víctor», ha spiegato Alcaraz ai giornalisti. «Sentivo che i miei capelli erano già troppo lunghi e, prima del torneo, volevo solo tagliarli. All’improvviso, mio fratello ha fatto un pasticcio con la macchina. Me li ha tagliati e basta. A quel punto, l’unico modo per rimediare era rasarli. È successo e basta, questo taglio di capelli. A dire il vero, non è poi così male, credo».

Con Alcaraz un rapporto di fiducia lungo due anni

Improvvisate a parte, Martínez è la prima scelta di Alcaraz da oltre due anni. Il barbiere ricorda ancora quando un amico gli disse che il tennista sarebbe venuto a tagliarsi i capelli da lui. «Ricordo che ero super nervoso! Ero nel negozio e mi tremavano le mani». Carlos si è poi rivelato un cliente assolutamente normale e la sua fiducia si è rivelata un’ottima pubblicità per Martínez. «La gente viene in negozio chiedendomi “il taglio di Carlos”. Soprattutto i bambini, sono suoi fan», racconta. Quando si presenta, al tennista è concesso un solo privilegio. «Spesso lavoriamo a porte chiuse. Cerchiamo di scegliere dei momenti in cui nessuno venga in negozio. A volte vado a casa sua e gli taglio i capelli lì perché è più tranquillo». Con le critiche nessun problema: «Carlos continua a venire da me a tagliarsi i capelli perché gli piacciono», aggiunge. «Quando siamo insieme guardiamo i commenti e ridiamo».

Di cosa parlano Alcaraz e il suo barbiere

E per quelli che si chiedessero di cosa parla Alcaraz quando siede dal barbiere, ora c’è una risposta. «Quando il Real Madrid gioca una partita importante in Champions League, parliamo di calcio», spiega Víctor. Talvolta gli impegni del campione hanno la meglio: «Gli chiedo come si sente in vista del prossimo torneo, perché Alcaraz si taglia sempre i capelli prima di partire per un torneo. Perciò gli chiedo come si sente, se sta bene, se è motivato. Parliamo di tutto». Questa confidenza, di cui il barbiere va molto fiero, è certamente frutto della sua abilità, ma anche della riservatezza con cui ha saputo trattarlo. Doti che hanno reso Víctor Martínez il punto di riferimento per il tennista di Murcia. A meno che la distanza non obblighi a ricorrere a un fratello maldestro.

Foto copertina: ANSA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH | Carlos Alcaraz in azione contro Arthur Rinderknech durante gli ottavi dello US Open, Flushing Meadows, New York, USA, 31 August 2025