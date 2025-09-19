Fedez si è pentito. Chiede scusa a Sinner: «Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo» – Il video

Le parole del rapper nel suo concerto all'Unipol Forum di Assago: «Credo che se una rima non viene capita l'errore è di chi ha scritto quella rima»

«Io avevo scritto due righe per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anche un po’ più imbarazzante, molto più imbarazzante che potevo fare era parlarne a viso aperto con voi e non farlo da dietro uno schermo. E credo sia la cosa più giusta. Credo che se una rima non viene capita l’errore è di chi ha scritto quella rima, quindi mi assumo tutte le responsabilità e non voglio scappare da questa cosa, assolutamente. Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo. Non ci sono riuscito e l’unica cosa che posso fare davanti a voi è chiedere scusa». Queste le parole di Fedez, nel corso del suo concerto all’Unipol Forum di Assago dopo le polemiche scatenate da una sua storia Instagram dove accostava il nome di Jannik Sinner a quello di Adolf Hitler.

La rima incriminata

«L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler», recitava la strofa incriminata, in un brano inedito in cui il rapper prendeva di mira vari personaggi tra cui il neo santo Carlo Acutis e il campione altoatesino. La frase ha scatenato diverse polemiche sui social tanto che il consigliere comunale di Bolzano in quota Fratelli d’Italia Giuseppe Martucci ne aveva presentato denuncia.