Fedez e l’attacco a Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»

La strofa di un inedito del rapper di Rozzano sta scatenando le polemiche sui social

Fedez attacca Jannik Sinner. Il rapper di Rozzano fa un dissing contro l’ex numero uno nel ranking mondiale. Attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie Instagram una strofa che prende nel mirino diversi personaggi noti, dal neo santo Carlo Acutis al campione altoatesino.

Cosa dice Fedez su Jannik Sinner

«L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler», recita la strofa incriminata. La frase ha suscitato diverse polemiche sui social e fa riferimento alle origini del numero 2 del tennis mondiale, nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, di origini sia altoatesine che austriache. Nonostante le sue origini Sinner ha dichiarato più volte di sentirsi «italiano al 100%». «Io vorrei capire il processo mentale che ha portato Fedez a pensare che sarebbe stata una buona idea associare Jannik Sinner ad un dittatore che ha causato il genocidio della popolazione ebraica», scrive un utente. E ancora: «Segnalato da un amico, ho guardato la storia di Fedez. Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po’ di celebrità».