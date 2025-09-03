Chiara Ferragni prepara la ripartenza, cancellati tutti i post Instagram dei brand: che cosa sta preparando per le sue aziende

L'imprenditrice e influencer, dopo aver preso il controllo della società Fenice, sta portando avanti da settimane una delicata operazione di rebranding

Dai due profili Instagram ufficiali dei brand Chiara Ferragni sono spariti foto e video. Le pagine ora si limitano un muro bianco e la scritta «Ancora nessun post». Dopo i viaggi estivi, in cui l’imprenditrice è tornata ufficialmente tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera, è insomma il momento di rimboccarsi le maniche. E la decisione a sorpresa di fare piazza pulita dei post social potrebbe essere solo l’inizio di una strategia per rilanciare il brand dell’occhio. In una forma che, come già anticipato dalla influencer negli scorsi mesi, possa «ritornare direttamente tra le sue mani».

L’operazione per ricostruire i brand e la sua immagine

Il rebranding personale, e non solo, aveva in realtà già preso il via a metà agosto, quando Chiara Ferragni ha annunciato l’addio alla Lighthouse Communication e ha accolto la collaborazione con i consulenti di Image Building. Un nome, una garanzia. Dopo i guai legali, la crisi delle sue aziende e la separazione da Fedez (per non parlare dei tira e molla con l’attuale fidanzato), Ferragni vuole pigiare l’acceleratore al massimo sulle sue imprese di moda. Dai vestiti alle scarpe alle borse fino al settore make-up e beauty.

Le mani di Chiara Ferragni sulle sue imprese e il cambio di rotta

Allora perché cancellare tutti i post, la traccia concreta di tutto ciò che i brand Ferragni hanno già messo a disposizione del pubblico? Una spiegazione ufficiale non è ancora arrivata, e nemmeno una soffiata che faccia intendere che direzione intenda seguire l’imprenditrice. Tutto fa pensare, però, a un nuovo inizio, a un inizio da zero. Se si tratterà poi di un netto cambio di rotta a livello di direzione artistica lo svelerà il tempo. Di certo, nelle ultime settimane la volontà di Chiara Ferragni è diventata palese: riprendere il controllo del suo impero, che aveva fino ad adesso spartito con Paolo Morgese e Paolo Barletta. Dopo l’avvento dell’amministratore unico e gli scontri sul bilancio, a fine aprile Ferragni aveva acquisito il 99% di Fenice srl, la società che controlla i suoi brand. Qualunque sarà il loro futuro, lo deciderà lei.