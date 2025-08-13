Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
A Chiara Ferragni serve una grossa mano, parte un’altra operazione «rilancio» dopo scandalo e divorzio: via la vecchia agenzia che le curava l’immagine

13 Agosto 2025 - 20:20 Alba Romano
chiara ferragni balocco
chiara ferragni balocco
L'imprenditrice ha previsto per la seconda parte dell'anno l'inizio di un forte programma di rebranding. Per farlo, ha deciso di affidarsi ad altri per gestire la sua immagine ancora appannata

Chiara Ferragni sa, e lo sa chiaramente, di doversi rilanciare. Per farlo ha bisogno di un team forte che spinga i suoi brand e la stessa imprenditrice fuori dal cono d’ombra iniziato con il caso del pandoro Balocco. Dopo i guai legali, la crisi delle sue aziende, la separazione da Fedez e la rottura con l’ultimo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera (con cui si sarebbe già riavvicinata), Ferragni si affiderà al team di consulenti di Image Building.

La nuova collaborazione con Image Building

Un nome una garanzia, lo scopo della società fondata da Giuliana Paoletti è chiaro: ricostruire da zero, o quasi, l’immagine di Chiara Ferragni per proiettarla nuovamente nell’Olimpo dei social e dell’imprenditoria. In questa collaborazione, che è iniziata a fine luglio, la Image Building ha messo a disposizione il team Advisory.

L’addio alla Lighthouse Communication

Si interrompe dunque ufficialmente, dopo un mese di pausa, il lavoro con la Lighthouse Communication. Lo scorso 28 giugno, infatti, in vista del rebranding delle società dell’Occhio previsto per la fine del 2025 avevano deciso di sospendere i loro accordi. Ora arriva anche la comunicazione della agenzia: «Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro».

Il divorzio da Fabio Maria Damato e il primo cambio di agenzia

La stessa Lighthouse era subentrata in un momento di difficoltà per la influencer, che da pochi giorni aveva allontanato lo storico braccio destro Fabio Maria Damato poco dopo l’esplosione del Pandoro gate.

