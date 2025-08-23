Chiara Ferragni e la prima foto sui social con Giovanni Tronchetti Provera

Il post, su Instagram e con commenti disabilitati, mostra la coppia insieme, davanti a un romantico tramonto sul mare

Ma quale crisi. La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera va a gonfie vele. A dimostralo uno scatto postato sui social dell’influencer, che mostra la coppia in barca, davanti a un tramonto da favola. Sorridenti. La foto, nel giro di nemmeno un’ora, ha raccolto oltre 300mila like. Questa è una mossa non da poco per l’imprenditrice digitale, che prima del divorzio da Fedez e del Pandoro Gate, condivideva ogni attimo della sua vita sui social. Si tratta del primo scatto ufficiale, considerando le indiscrezioni di questo anno, su cui ci sarebbe stato, almeno fino a ora, il veto da parte della famiglia di lui di postare immagini in rete.

Come si sono conosciuti Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

I due si sono conosciuti perché i loro figli frequentano la stessa scuola. Tronchetti Provera si era separato da un anno dalla moglie, Nicole Moellhausen, dalla quale ha avuto tre figli. La relazione con Ferragni è iniziata dopo la fine dell’estate 2024, confermata dalla stampa nel novembre 2024, con tanto di scatti sui giornali di gossip. Il rapporto, nonostante fosse tenuto al riparo dai social, è finito subito sotto i riflettori. Con alti e bassi. Come a maggio 2025, quando “Chi” rese note le foto esclusive di un riavvicinamento tra l’imprenditore e l’ex moglie Nicole Moellhausen, a Portofino. Due mesi dopo però Tronchetti Provera è di nuovo a fianco a Ferragni. Stesso posto e stesso mare dello scorso anno, Ibiza, per la precisione. Galeotta fu l’isola che li fece unire e che stavolta li vede insieme, con famiglie a seguito. Senza più difficoltà. Infine lo scatto di queste ore, presumibilmente in direzione Turchia.