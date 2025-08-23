Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOChiara FerragniInfluencerInstagram

Chiara Ferragni e la prima foto sui social con Giovanni Tronchetti Provera

23 Agosto 2025 - 14:35 Alba Romano
embed
chiara ferragni giovanni tronchetti provera
chiara ferragni giovanni tronchetti provera
Il post, su Instagram e con commenti disabilitati, mostra la coppia insieme, davanti a un romantico tramonto sul mare

Ma quale crisi. La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera va a gonfie vele. A dimostralo uno scatto postato sui social dell’influencer, che mostra la coppia in barca, davanti a un tramonto da favola. Sorridenti. La foto, nel giro di nemmeno un’ora, ha raccolto oltre 300mila like. Questa è una mossa non da poco per l’imprenditrice digitale, che prima del divorzio da Fedez e del Pandoro Gate, condivideva ogni attimo della sua vita sui social. Si tratta del primo scatto ufficiale, considerando le indiscrezioni di questo anno, su cui ci sarebbe stato, almeno fino a ora, il veto da parte della famiglia di lui di postare immagini in rete.

Come si sono conosciuti Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

I due si sono conosciuti perché i loro figli frequentano la stessa scuola. Tronchetti Provera si era separato da un anno dalla moglie, Nicole Moellhausen, dalla quale ha avuto tre figli. La relazione con Ferragni è iniziata dopo la fine dell’estate 2024, confermata dalla stampa nel novembre 2024, con tanto di scatti sui giornali di gossip. Il rapporto, nonostante fosse tenuto al riparo dai social, è finito subito sotto i riflettori. Con alti e bassi. Come a maggio 2025, quando “Chi” rese note le foto esclusive di un riavvicinamento tra l’imprenditore e l’ex moglie Nicole Moellhausen, a Portofino. Due mesi dopo però Tronchetti Provera è di nuovo a fianco a Ferragni. Stesso posto e stesso mare dello scorso anno, Ibiza, per la precisione. Galeotta fu l’isola che li fece unire e che stavolta li vede insieme, con famiglie a seguito. Senza più difficoltà. Infine lo scatto di queste ore, presumibilmente in direzione Turchia.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

I soldi messi da Leonardo Maria Del Vecchio e bruciati in pochi mesi. Ricavi giù, perdite lievitate: così la bibita Boem si è bevuta Fedez e Lazza

2.

Adriano Pappalardo insulta Meloni dal palco, partono i fischi dal pubblico e lui si pente. La frase-trappola prima di esibirsi – Il video

3.

Valgono sei milioni case e terreni lasciati in eredità da Pippo Baudo. Le più preziose a Roma, ottenute con una causa segreta all’ex fidanzata Alida Chelli

4.

I figli di Pippo Baudo ai funerali, i fratelli Tiziana e Alessandro si ritrovano: l’ultimo messaggio del padre

5.

Corona rimuove gli occhi spaccanti di Bova dal suo canale Youtube. Ma fa il nome di un’altra donna, con cui l’attore «ha avuto una relazione per anni»

leggi anche
katia ricciarelli pippo baudo
CULTURA & SPETTACOLO

Katia Ricciarelli, il veleno dopo l’addio a Pippo Baudo: «Alla sua assistente ha intestato due case. Per parlargli dovevo chiamare lei»

Di Alba Romano
stash covid
CULTURA & SPETTACOLO

Stash si è ammalato: «Non riesco a salire sul palco così», saltano tre date dei The Kolors: come sta il cantante – Il video

Di Ugo Milano
Diego Borella
CULTURA & SPETTACOLO

Diego Borella morto sul set di Emily in Paris, la tragedia a Venezia: Netflix ferma le riprese. Chi era il 47enne assistente alla regia

Di Giulia Norvegno