Stash si è ammalato: «Non riesco a salire sul palco così», saltano tre date dei The Kolors: come sta il cantante – Il video

«Sto sotto cortisone ma non miglioro. Mortificante deludere chi ci aspettava» dice il frontman del gruppo, che ha dovuto cancellare le prossime esibizioni

Tre concerti cancellati in Sicilia. Lo stop dei The Kolors arriva all’improvviso, in piena estate, mentre il gruppo cavalca ancora il successo dei suoi ultimi singoli. La voce della band, Stash, non sta bene: un’infiammazione che non regredisce e la positività al Covid lo hanno costretto a fermarsi. Il primo annuncio è arrivato ieri sera, ad Agira, in provincia di Enna. Il live è saltato poche ore prima dell’inizio. Poi la conferma: la band non potrà esibirsi neppure ieri sera, 22 agosto, a Messina e oggi, 23 agosto, a Gela (Caltanissetta).

La conferma del gruppo e i rimborsi

Il management del gruppo ha diffuso una nota ufficiale: «A causa del perdurare dello stato di salute di Stash, sono annullati i concerti dei The Kolors di oggi 22 agosto a Messina e di domani 23 agosto a Gela. Verranno date entro domani informazioni in merito ai rimborsi e all’eventuale possibilità di recuperare prossimamente le date cancellate». Un duro colpo per i fan, che da giorni attendevano le date siciliane. I The Kolors, dopo il boom di Italodisco nel 2023 e la conferma con Pronto come va quest’estate, sono tra le band italiane più popolari tra i giovani, e non solo. La loro presenza era attesa da migliaia di persone.

La storia diffusa sul profilo del gruppo musicale

Le scuse di Stash: come sta il cantante

A spiegare la situazione è stato lo stesso Stash, che ha scelto i social per parlare in prima persona. «È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco». Ma non si tratterebbe solo di infiammazione. «Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto. E niente per cui stasera e ovviamente anche domani sera non sarò in grado di salire sul palco». Il cantante non ha nascosto l’amarezza. «Non sapete quanto sia mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci stavano aspettando».

La solidarietà dei fan

Le parole hanno subito raccolto la solidarietà del pubblico, che su Instagram ha inondato il profilo della band di messaggi di sostegno. C’è chi ha ricordato che «la salute viene prima di tutto» e chi ha scritto che «non importa quando, ma ci saremo al tuo ritorno sul palco». Per i The Kolors lo stop arriva nel pieno di un tour estivo molto seguito. Il gruppo era atteso in Sicilia come uno dei momenti clou della stagione musicale. Ora resta l’incertezza: i concerti saranno recuperati o definitivamente annullati? Il management promette aggiornamenti a breve, con tempi e modalità di rimborso dei biglietti.