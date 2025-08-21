È morto Frank Caprio, il giudice dei processi virali su Youtube. Le origini italiane e la malattia – I video

La sua famiglia era arrivata negli Stati Uniti da Teano, in provincia di Caserta. Le sue sentenze cariche di umanità da anni erano finite sui social, rendendo il giudice popolarissimo

È morto all’età di 88 anni Frank Caprio, il giudice americano di origini italiane che con la sua umanità aveva conquistato milioni di persone, diventando anche un fenomeno del web. Da tempo combatteva contro un tumore al pancreas. La notizia della scomparsa è stata diffusa attraverso la sua pagina Instagram, dove familiari e collaboratori hanno ricordato, con un posto, il suo coraggio, la sua gentilezza e la fiducia incrollabile nel lato buono delle persone. «Non sarà ricordato solo per il ruolo in tribunale – si legge nell’annuncio – ma anche come marito, padre, nonno, bisnonno e amico affettuoso». Il messaggio, accompagnato da una sua foto sorridente, ha raccolto in poche ore migliaia di commenti da parte di chi aveva imparato ad amarlo.

Dalle aule di tribunale ai processi mostrati in tv

Caprio era stato giudice capo del tribunale municipale di Providence, capitale del Rhode Island, e presidente del Consiglio dei governatori dello Stato. La sua popolarità internazionale era esplosa con il programma televisivo Caught in Providence, che mostrava le udienze da lui presiedute. Il suo approccio empatico e le sentenze cariche di umanità hanno fatto il giro del mondo. Dal 2015, i video caricati su YouTube hanno superato un miliardo e mezzo di visualizzazioni, raggiungendo entro il 2019 oltre 100 milioni di persone.

Le origini italiane di Caprio

Nato e cresciuto a Federal Hill, quartiere italo-americano di Providence, era figlio di Antonio, fruttivendolo emigrato da Teano (Caserta), e di una madre statunitense con origini italiane. Secondo di tre fratelli, lavorò fin da giovanissimo come lavapiatti e lustrascarpe per contribuire al bilancio familiare. Dopo il diploma alla Central High School, dove vinse un titolo nazionale di wrestling, iniziò a insegnare storia e educazione civica, frequentando contemporaneamente i corsi serali di giurisprudenza alla Suffolk University di Boston.

L’inizio della carriera e la politica

Entrato in magistratura nel 1985, Caprio aveva alle spalle un’intensa attività politica. Sei anni nel consiglio comunale di Providence e la partecipazione come delegato a diverse convention del Partito Democratico. Non meno forte il suo impegno nel sociale. In memoria del padre istituì borse di studio per studenti meritevoli in diverse scuole e università, tra cui la Suffolk University School of Law, il Providence College e la Central High School. Spesso definito «il giudice dal cuore grande», la sua capacità di unire legge e compassione ha segnato la vita di milioni di persone.