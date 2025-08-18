Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Pippo Baudo al via alla camera ardente: il feretro al Teatro delle Vittorie

18 Agosto 2025 - 09:47 Stefania Carboni
pippo baudo camera ardente
La Rai ha scelto uno dei luoghi simbolo legati allo storico conduttore. Tra i primi ad arrivare Mara Venier e Katia Ricciarelli

Il feretro di Pippo Baudo, scomparso sabato sera all’età di 89 anni, è arrivato al Teatro delle Vittorie, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente che apre alle 10 per l’ultimo saluto dello storico conduttore da parte del pubblico. La Rai ha scelto uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista. La camera ardente sarà aperta dalle 10 fino alle 20 e dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto. La salma poi verrà trasferita in Sicilia, dove mercoledì 20 agosto alle ore 16 si terranno i funerali, a Militello Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

I vip presenti alla camera ardente di Pippo Baudo

Tra le prime ad arrivare Mara Venier e Katia Ricciarelli. Presente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. «Era un grande italiano, soprattutto un italiano positivo, ha saputo far ridere e sorridere tanti italiani senza mai essere volgare, era poliedrico, una bella immagine dell’Italia positiva», dichiara il forzista. «Mi ricordo una cena conviviale tra amici, a chiacchierare anche con mia moglie che ha origini siciliane, quindi parlò tantissimo della sua terra. È un uomo positivo che ci mancherà, ma il suo ricordo è sempre vivo, è un uomo che ha fatto la televisione italiana», ha sottolineato. Presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. All’apertura si è già formata una coda di circa un centinaio di persone.

