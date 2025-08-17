Enrico Brignano e quegli ultimi messaggi vocali di Pippo Baudo: «Ecco cosa mi ha insegnato» – Il video

Il comico romano commosso per la scomparsa del conduttore che lo scoprì e lanciò in tv: «Meglio lui di tutti i prof...»

Tra i tanti artisti a ricordare commossi Pippo Baudo, lo storico conduttore tv spentosi ieri a 89 anni, c’è anche Enrico Brignano. L’attore romano ha scambiato qualche parola coi cronisti, in mood questa volta tutt’altro che comica. E ha ricordato Baudo soprattutto per la sua generosità. «Ha insegnato più lui in anni di professione in tv tanti professori, entrando nella casa degli italiani con garbo ed eleganza. È stato un uomo generoso che in tutti i modi cercava di insegnare, anche non volendo, ha fatto la carriera di tanti e anche la mia», ha ricordato commosso Baudo. «Io ho avuto il privilegio e l’onore di essere suo amico. Stamattina sono andato a rivedere la chat su Whatsapp e ho dei vocali che custodisco gelosamente» prova della sua grande umanità e generosità. Brignano ha anche fatto sapere di aver subito dedicato lo spettacolo che stava tenendo ieri sera dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa di Baudo, «cercando che il mio messaggio arrivasse al cuore del pubblico».

In copertina: ANSA/FABIO CAMPANA Pippo Baudo e Enrico Brignano sul palco insieme della tramissione ‘Il Meglio D’Italia’ – 28 febbraio 2014.