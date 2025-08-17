Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, proposta una statua a Pippo Baudo vicino al teatro Ariston: «Ha trasformato il Festival in un evento nazionale»

17 Agosto 2025 - 15:28 Ygnazia Cigna
embed
Lo storico conduttore ha guidato ben tredici edizioni. Ora dal Cna Imperia arriva la richiesta «urgente» al Comune di rendergli onore

All’indomani dalla scomparsa di Pippo Baudo, arriva da Imperia la proposta di onorare la memoria dello storico conduttore con una statua a Sanremo, nei pressi del Teatro Ariston, simbolo del Festival che Baudo ha guidato per ben tredici edizioni. L’idea è stata lanciata dalla Cna Imperia (Artigiani Imprenditori d’Italia), per voce del presidente Graziano Poretti e del coordinatore Turismo e Commercio Giuseppe Faraldi. L’associazione, che ha espresso il proprio cordoglio per la morte del presentatore, sottolinea come Baudo abbia trasformato il Festival da semplice concorso musicale a vero e proprio evento nazionale. «L’Ariston, via Matteotti e le sue traverse, restano luoghi che grazie a lui sono diventati simboli universali della musica e della canzone italiana», si legge in una nota.

La richiesta «urgente» del Cna di Imperia

La statua, sul modello di quanto già realizzato in via Escoffier per Mike Bongiorno, avrebbe la funzione di rendere tangibile la gratitudine verso una figura che ha segnato la storia della televisione e consolidato il legame indissolubile tra Sanremo e il suo Festival. «Questa iniziativa, che Cna Imperia chiede al Comune di Sanremo di avviare con urgenza, assume un significato ancora più rilevante alla luce delle recenti discussioni sul futuro del Festival e della sua sede. Proprio in un momento in cui si parla di possibili spostamenti della manifestazione, è fondamentale riaffermare con forza il legame tra Sanremo, il suo territorio e le figure che ne hanno fatto la storia», conclude Faraldi.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Lettini e ombrellone a 10 euro, il resto gratis». Mario Tozzi scappa di nuovo dall’Italia: le ferie sulla spiaggia da sogno «senza cestini e rifiuti»

2.

L’aereo non decolla finché non arriva un ritardatario, spunta Paolo Ruffini: la reazione dei passeggeri e il veleno sui social – Il video

3.

Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia «si sono cancellati dall’ordine degli avvocati»

4.

Federica Sciarelli, l’ossessione su Garlasco: «Non è sano pensare dalla mattina alla sera agli omicidi». Gli inizi e il padre: «Vuoi fare la giullare»

5.

Palio di Siena, dopo 13 anni trionfa Valdimontone (sotto gli occhi di Sting e Madonna)

leggi anche
beppe grillo pippo baudo
CULTURA & SPETTACOLO

L’addio di Beppe Grillo a Pippo Baudo: «Quando vedrai il Supremo, non dirlo anche a lui…». L’amicizia e la lite dopo la cacciata dalla Rai – Il video

Di Ygnazia Cigna
Pippo Baudo
CULTURA & SPETTACOLO

Pippo Baudo, la camera ardente pubblica al Teatro delle Vittorie: le date e gli orari per l’ultimo saluto. I funerali in Sicilia. La scelta della Rai sui palinsesti

Di Giulia Norvegno
Pippo Baudo
CULTURA & SPETTACOLO

Dai duetti con Benigni e Troisi, al suicidio sventato con un bacio fino a quella battutaccia a Franco Battiato. Le tante scene che hanno reso Baudo un mito della tv

Di Gabriele Fazio
Cristina D'Avena ricorda Pippo Baudo
CULTURA & SPETTACOLO

«Ci ha lasciato poco fa…», l’annuncio di Cristina D’Avena che ferma il concerto: la dedica a Pippo Baudo e la reazione del suo pubblico – Il video

Di Giulia Norvegno
Pippo Baudo
CULTURA & SPETTACOLO

Pippo Baudo e il silenzio su com’è morto, le voci sui problemi di cuore «che mi allungano la vita» e i sospetti di Renzo Arbore nell’ultima telefonata

Di Giulia Norvegno