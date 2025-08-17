Sanremo, proposta una statua a Pippo Baudo vicino al teatro Ariston: «Ha trasformato il Festival in un evento nazionale»

Lo storico conduttore ha guidato ben tredici edizioni. Ora dal Cna Imperia arriva la richiesta «urgente» al Comune di rendergli onore

All’indomani dalla scomparsa di Pippo Baudo, arriva da Imperia la proposta di onorare la memoria dello storico conduttore con una statua a Sanremo, nei pressi del Teatro Ariston, simbolo del Festival che Baudo ha guidato per ben tredici edizioni. L’idea è stata lanciata dalla Cna Imperia (Artigiani Imprenditori d’Italia), per voce del presidente Graziano Poretti e del coordinatore Turismo e Commercio Giuseppe Faraldi. L’associazione, che ha espresso il proprio cordoglio per la morte del presentatore, sottolinea come Baudo abbia trasformato il Festival da semplice concorso musicale a vero e proprio evento nazionale. «L’Ariston, via Matteotti e le sue traverse, restano luoghi che grazie a lui sono diventati simboli universali della musica e della canzone italiana», si legge in una nota.

La richiesta «urgente» del Cna di Imperia

La statua, sul modello di quanto già realizzato in via Escoffier per Mike Bongiorno, avrebbe la funzione di rendere tangibile la gratitudine verso una figura che ha segnato la storia della televisione e consolidato il legame indissolubile tra Sanremo e il suo Festival. «Questa iniziativa, che Cna Imperia chiede al Comune di Sanremo di avviare con urgenza, assume un significato ancora più rilevante alla luce delle recenti discussioni sul futuro del Festival e della sua sede. Proprio in un momento in cui si parla di possibili spostamenti della manifestazione, è fondamentale riaffermare con forza il legame tra Sanremo, il suo territorio e le figure che ne hanno fatto la storia», conclude Faraldi.