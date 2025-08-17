Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOFuneraliLazioRaiRomaSanitàSiciliaTv

Pippo Baudo, la camera ardente in ospedale. I funerali in Sicilia. La scelta della Rai: come stravolge la programmazione

17 Agosto 2025 - 10:56 Giulia Norvegno
embed
Pippo Baudo
Pippo Baudo
Il conduttore aveva espresso la volontà di essere sepolto nel suo paese natale. Sarà lì che verranno celebrati i funerali. Cosa ha deciso di mandare in onda la Rai per l'omaggio al gigante della Tv italiana

È stata allestita al Campus Biomedico di Roma Sud la camera ardente per Pippo Baudo, morto a 89 anni ieri 16 agosto proprio nell’ospedale romano, dove aveva trascorso i suoi ultimi giorni. L’apertura è prevista per le ore 11 di domenica 17 agosto. L’ingresso alla camera ardente sarà riservato a famiglia e amici stretti. Non è esclusa la possibilità di una seconda camera ardente a Roma, in uno dei luoghi simbolo della Rai, mentre anche il Campidoglio si è reso disponibile, in previsione anche di un importante afflusso di persone. L’ipotesi più probabile è che la camera ardente aperta al pubblico sarà allestita da domani, lunedì 18 agosto, negli studi Rai di via Teulada.

I funerali in Sicilia

Secondo la volontà della famiglia, i funerali si terranno nei prossimi giorni in Sicilia, terra d’origine di Baudo nato il 7 giugno 1936 a Militello Val di Catania. Le esequie saranno celebrate mercoledì 20 agosto proprio nella città natale del conduttore, dove aveva chiesto di essere sepolto. A confermarlo è stato anche il sindaco di Militello, Giovanni Burtone. Le esequie si svolgeranno nel Santuario della Madonna della Stella, una scelta voluta dallo stesso Baudo.

Come cambiano i palinsesti Rai

Cambia completamente la programmazione Rai in memoria e onore di colui che è stato definito un «inventore di televisione», con oltre 100 trasmissioni al suo attivo e l’uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e pensato più di chiunque altro. Già dalle prime edizioni del Tg1 è stato dato ampio spazio al ricordo, attingendo al vastissimo patrimonio televisivo Rai alla cui realizzazione Baudo ha contribuito per tutta la vita.

Il palinsesto di oggi 17 agosto: speciali e omaggi

La giornata di oggi domenica 17 agosto sarà completamente dedicata al ricordo del re della tv italiana. Su Rai 1, speciale Tg1 dalle 8.18 alle 10, poi “Estate in diretta” dalle 14.00 alle 18.45. In serata, alle 20.30, “Techetechetè” dedicherà a Pippo la sua puntata, mentre in seconda serata verrà trasmessa l’ultima intervista realizzata da Pierluigi Diaco. Rai 2 manderà in onda dalle 18.00 alle 19.00 uno “Speciale Tg2”, mentre Rai 3 trasmetterà alle 9 del mattino il film “Il mio nome è donna Rosa” e alle 20 un Blob speciale. In serata il tributo proseguirà con uno speciale di “Mixer”.

L’omaggio è iniziato immediatamente ieri sera, non appena si è diffusa la notizia della scomparsa. Alle 21.35 il Tg1 ha allestito un’edizione straordinaria, seguita alle 22.55 da una puntata di “Techetechetè” intitolata “Ciao Pippo” e alle 23.40 dalla replica di “Mille e un libro: Pippo Baudo”. Il ricordo è proseguito con il Tg1 Sera delle 00.40 e per tutta la notte su RaiNews24. Anche Radio1 ha proposto uno speciale Gr1 dalle 23 alle 23.30 di ieri e oggi proseguirà dalle 10 alle 11 con un altro speciale dedicato al grande conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Lettini e ombrellone a 10 euro, il resto gratis». Mario Tozzi scappa di nuovo dall’Italia: le ferie sulla spiaggia da sogno «senza cestini e rifiuti»

2.

L’aereo non decolla finché non arriva un ritardatario, spunta Paolo Ruffini: la reazione dei passeggeri e il veleno sui social – Il video

3.

Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia «si sono cancellati dall’ordine degli avvocati»

4.

Federica Sciarelli, l’ossessione su Garlasco: «Non è sano pensare dalla mattina alla sera agli omicidi». Gli inizi e il padre: «Vuoi fare la giullare»

5.

Palio di Siena, dopo 13 anni trionfa Valdimontone (sotto gli occhi di Sting e Madonna)

leggi anche
Pippo Baudo
CULTURA & SPETTACOLO

Dai duetti con Benigni e Troisi, al suicidio sventato con un bacio fino a quella battutaccia a Franco Battiato. Le tante scene che hanno reso Baudo un mito della tv

Di Gabriele Fazio
Cristina D'Avena ricorda Pippo Baudo
CULTURA & SPETTACOLO

«Ci ha lasciato poco fa…», l’annuncio di Cristina D’Avena che ferma il concerto: la dedica a Pippo Baudo e la reazione del suo pubblico – Il video

Di Giulia Norvegno
Pippo Baudo
CULTURA & SPETTACOLO

Pippo Baudo e il silenzio su com’è morto, le voci sui problemi di cuore «che mi allungano la vita» e i sospetti di Renzo Arbore nell’ultima telefonata

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

È morto a 89 anni Pippo Baudo, addio allo storico conduttore Rai

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

L’incredibile storia di Baudo e i suoi festival di Sanremo: da Ramazzotti alla Pausini da Al Bano agli 883 (e quella volta con Luis Armstrong) tutti i talenti che ha portato sul palco

Di Gabriele Fazio
giucas casella fluido
CULTURA & SPETTACOLO

Giucas Casella: «Sono fluido. Ho avuto rapporti sia con uomini che con donne»

Di Alba Romano
red valley fedez
CULTURA & SPETTACOLO

Red Valley, Fedez dal palco attacca Tony Effe e Ilaria Salis («Miss Italia lo vince lei»). E infine le barre sul matrimonio finito con Ferragni – Il video

Di Stefania Carboni
marina fiordaliso
CULTURA & SPETTACOLO

Marina Fiordaliso: «Io, madre a 15 anni. E una volta ho picchiato un uomo in aeroporto, mi aveva fatto le corna»

Di Alba Romano
olly carlo conti sanremo 2025
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Olly: «Non so se andrò all’Eurovision». Il bilancio finale di Conti: «I fischi per la classifica? Sorpreso anch’io»

Di Ugo Milano