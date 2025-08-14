Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Red Valley, Fedez dal palco attacca Tony Effe e Ilaria Salis («Miss Italia lo vince lei»). E infine le barre sul matrimonio finito con Ferragni – Il video

14 Agosto 2025 - 07:44 Stefania Carboni
Un matrimonio finito come il «concerto dei Coldplay». Le rime del rapper di Rozzano in "Tutto al contrario", a modo suo, al festival sardo

Ne ha per tutti. Fedez ha regalato ieri al pubblico del Red Valley Festival a Olbia una nuova versione di “Tutto il contrario“, brano suo del 2011. «So che domani mattina me ne pentirò», ha detto il rapper prima di fare delle barre contro alcuni nemici (e non solo). A partire da Tony Effe «a Sanremo sembrava Pavarotti», Gianluca Gazzoli, «è il nuovo Pippo Baudo, il costume a Carnevale lo chiede ad Achille Lauro», poi ancora «Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare». E infine una rima amara anche sul suo matrimonio finito con Chiara Ferragni, come il «concerto dei Coldplay». La rivisitazione del brano sta diventando virale in rete. Di altro tenore il brano seguente, “Cigno nero” con cui l’artista ha duettato con l’amica e collega Francesca Michielin incantando il pubblico.

(video @camillafois TikTok)

