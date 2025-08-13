Rosa Chemical, il nuovo lavoro da estetista con l’aiuto della madre. Apre il suo centro estetico: come ha deciso di chiamarlo

Il cantante piemontese aprirà nei prossimi mesi una nuova «beauty farm» a Torino. Il locale sarà tutto dorato e rosa shocking

C’è chi lo chiama fetish, chi lo chiama passione: è certo, però, che per Rosa Chemical quello dei piedi ora è diventato un business. Un centro estetico, nel bel centro del Quadrilatero Romano a Torino, con le inferriate che ancora oscurano i locali interni ma con un’insegna rosa shocking che non mente: «Piediny». Tutto all’insegna della libertà più assoluta e del genderless, una bandiera che Rosa Chemical porta in alto fin dai tempi delle provocazioni sul palco dell’Ariston a Sanremo e del celebre bacio a Fedez.

Quando aprirà Piediny

L’inaugurazione è ancora lontana. Il Corriere Torino, che ha contattato l’entourage del cantante, ha ricevuto in risposta per ora solo silenzio stampa: il focus del cantante è ora tutto su Ballando con le Stelle e sulla preparazione della nuova stagione. Il taglio del nastro di Piediny arriverà, prima o poi, e promette faville.

La collaborazione con la madre

La scelta di aprire una «beauty farm» non è casuale e non è solo un investimento di business. È l’opportunità per Rosa Chemical, al secolo Manuel Rocati, di consolidare il legame con la madre, che da anni lavora proprio nel mondo del beauty. Smalti, skin care e trattamenti di ogni tipo hanno sempre affollato le storie e le dirette social del cantante, ora Piediniy aprirà i battenti proprio grazie al nuovo connubio madre-figlio. Tra pareti rosa acceso, poltrone bianche e specchi oro.