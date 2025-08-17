«Ci ha lasciato poco fa…», l’annuncio di Cristina D’Avena che ferma il concerto: la dedica a Pippo Baudo e la reazione del suo pubblico – Il video

«Io lo conoscevo - ha detto la cantante - era un'istituzione e un uomo incredibile»

Anche Cristina D’Avena ha voluto fare un breve omaggio a Pippo Baudo, scomparso mentre era impegnata in un suo spettacolo. La cantante si doveva esibire infatti a Vado Ligure la sera del 16 agosto, proprio quando è arrivata la notizia della morte del conduttore a 89 anni. Con lei gli ormai fedelissimi Gem Boy, che la accompagnano nelle decine di esibizioni in tutta Italia. Concerti che ripercorrono la carriera di Cristina D’Avena, rimasta nella memoria collettiva per aver cantato la quasi totalità delle sigle di cartoni animati conosciute dagli over 30 di oggi. E proprio nel corso della sua carriera, D’Avena ha inevitabilmente conosciuto Pippo Baudo, volendo condividerne il ricordo con il pubblico savonese.

«Facciamo un applauso a Pippo Baudo, persona stupenda, che ci ha lasciato qualche minuto fa», ha detto Cristina D’Avena dal palco, spiazzando il pubblico che ha reagito con uno spontaneo «no», per poi intonare il coro: «Pippo, Pippo…». D’Avena ha poi continuato: «Io lo conoscevo, era un’istituzione e un uomo incredibile, quindi, vorrei dedicare questo concerto proprio al grande Pippo Baudo, che sicuramente ci starà ascoltando. Grazie Pippo per tutto quello che hai fatto».