Dai duetti con Benigni e Troisi, al suicidio sventato con un bacio fino a quella battutaccia a Franco Battiato. Le tante scene che hanno reso Baudo un mito della tv

17 Agosto 2025 - 09:24 Gabriele Fazio
Passate alla storia della tv italiana anche le interviste agli operai della Italsider e l’invasione sul palco di Cavallo Pazzo

Pippo Baudo non fu solo un grande conduttore ma anche, forse soprattutto, un grande lettore dei tempi. Fu lui a trascinare il Festival di Sanremo nell’epoca della tv commerciale, rendendolo un gigantesco evento di costume, fu lui a trovarsi spesso in situazioni difficili riuscendo ad uscirne con quell’eleganza, con quel fare istituzionale che lo ha portato a diventare un’icona assoluta della conduzione. Abbiamo raccolto per voi alcune scene che resteranno per sempre nella storia italiana del piccolo schermo.

