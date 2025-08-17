Dai duetti con Benigni e Troisi, al suicidio sventato con un bacio fino a quella battutaccia a Franco Battiato. Le tante scene che hanno reso Baudo un mito della tv

Pippo Baudo non fu solo un grande conduttore ma anche, forse soprattutto, un grande lettore dei tempi. Fu lui a trascinare il Festival di Sanremo nell’epoca della tv commerciale, rendendolo un gigantesco evento di costume, fu lui a trovarsi spesso in situazioni difficili riuscendo ad uscirne con quell’eleganza, con quel fare istituzionale che lo ha portato a diventare un’icona assoluta della conduzione. Abbiamo raccolto per voi alcune scene che resteranno per sempre nella storia italiana del piccolo schermo.