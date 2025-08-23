Diego Borella morto sul set di Emily in Paris, la tragedia a Venezia: Netflix ferma le riprese. Chi era il 47enne assistente alla regia

Inutili i soccorsi del personale sanitario presente sul set. Il 47enne avrebbe avuto un infarto poco prima di concludere la giornata di lavoro

Tragedia durante le riprese della quinta stagione di Emily in Paris 5 a Venezia. Diego Borella, assistente alla regia di 47 anni, è morto ieri all’interno dello storico hotel Danieli, mentre la troupe si preparava per l’ultimo ciak della giornata. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario presente sul set. Il decesso sarebbe avvenuto dopo un malore improvviso alle 19 circa. Si sarebbe trattato di un attacco di cuore, secondo quanto accertato dal medico del Suem intervenuto sul posto. Nonostante la presenza del personale sanitario sul set, che ha tentato immediatamente le manovre di rianimazione, per Borella non c’è stato nulla da fare. La produzione Netflix ha immediatamente sospeso le riprese della serie.

Chi era Diego Borella

Diego Borella era un professionista apprezzato nel settore cinematografico, veneziano che aveva costruito la sua carriera formandosi in diverse capitali internazionali tra Roma, Londra e New York. Il 47enne aveva sviluppato negli ultimi tempi una passione per le arti visive e la letteratura, dedicandosi in particolare alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini. Una scoperta recente che testimoniava la sua versatilità artistica e la voglia di esplorare nuovi linguaggi creativi.