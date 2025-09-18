Fedez denunciato per razzismo, le parole su Sinner finiscono in procura: la mossa del consigliere di Fratelli d’Italia

A presentare la denuncia è stato il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci: «Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione»

Giornata complicata per Federcio Lucia, in arte Fedez. Dopo le rivelazioni sulle difficoltà a riempire il Forum di Assago per il concerto del 20 settembre arriva anche un esposto in Procura contro di lui. È il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci, di Fratelli d’Italia, che ha sporto denuncia, accusandolo di istigazione all’odio razziale per una frase contenuta in un suo possibile futuro brano. Nel testo, diffuso pubblicamente con uno scatto improvvisato, il rapper dice, tra le altre cose: «L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler».

Istigazione all’odio razziale

Per Martucci, l’espressione è gravemente offensiva per l’atleta altoatesino e contiene riferimenti «al “puro sangue italiano”, che richiama esplicitamente la purezza della razza promossa dal nazifascismo e sancita nelle leggi razziali del 1938, e l’accostamento di Sinner – cittadino italiano e altoatesino – all’accento di Adolf Hitler, un paragone ritenuto del tutto inaccettabile». La denuncia presentata da Martucci chiama in causa l’articolo 604-bis del Codice Penale, che punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnico, nonché l’istigazione a commettere atti discriminatori. «Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche», ha dichiarato il consigliere di FdI.

La risposta di Fedez

Il rapper dal canto suo non ha ancora reagito pubblicamente alla notizia dell’esposto presentato contro di lui. Ospite nella trasmissione radiofonica la Zanzara aveva però commentato le iniziali polemiche, affermando di non aver intenzione di offendere Sinner ma solo di ironizzare: Io ho solo scritto un piccolo verso, ma non ho mica offeso lui. Non è mica una critica a Jannik Sinner, al massimo è una critica e una riflessione sul fanatismo degli italiani. Non ho mica paragonato o accostato Sinner a Hitler, ci mancherebbe, basta fare l’analisi del testo. Si chiama ironia ed è una canzone, non è assolutamente un attacco a Sinner, anche perché io non lo conosco e nemmeno m’interessa».