Fedez, i sospetti sui finti sold-out. Selvaggia Lucarelli e la piantina scomparsa: «I fan vogliono vendere i biglietti ma non possono»

La giornalista ha rivelato che sulla piattaforma ufficiale di rivendita sono ancora disponibili biglietti per la seconda data al Forum di Assago, ma che non è più possibile visionare la mappa per scegliere il posto

Alla vigilia dei concerti di Fedez del 19 e 20 settembre all’Unipol Forum di Assago, sorgono dubbi sulla reale situazione delle vendite. Nonostante gli annunci trionfali del rapper, che già a febbraio parlava di «sold out in poche ore» per la prima data e di un Forum «praticamente pieno» per la seconda, sulla piattaforma di rivendita ufficiale continuano a comparire biglietti disponibili. A lanciare l’indiscrezione è stata un’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter Vale Tutto ha ricostruito la vicenda partendo dalla segnalazione di una fan, Angela, che non riesce a rivendere tre biglietti per il concerto del 19 settembre.

Scomparsa l’opzione «scelta in pianta»

La giornalista ha verificato la situazione su TicketOne, dove la prima data, come comunicato dal rapper, risulta ufficialmente sold out, mentre per la seconda sono ancora in vendita quasi tutte le tipologie di biglietti. L’anomalia, spiega Lucarelli, è che sulla piattaforma è sparita l’opzione «scelta in pianta», quella che permette di selezionare i posti dalla mappa del Forum e che potrebbe dare un riscontro visivo, oltre che numerico, sull’effettiva occupazione dei posti.

FanSale e i 1.100 biglietti ancora disponibili

A dare un indizio sullo stato delle vendite anche FanSale, la piattaforma ufficiale di TicketOne per la rivendita di biglietti tra privati. In questa sezione per la prima data del 19 settembre erano disponibili ieri, 18 settembre, circa 1100 biglietti che è quasi il 10% della capienza totale del Forum,11500. Anche per la seconda data erano presenti circa 380 biglietti. Ma poche ore dopo, racconta Lucarelli, l’intera disponibilità è sparita di colpo, lasciando però senza possibilità di rivendere il proprio biglietto chiunque non possa più andare al concerto. Le conclusioni a cui giunge la giornalista sono che la prima data è realmente sold out, anche se c’è un ingente disponibilità di biglietti Fan Sale e che anche per la seconda, a fronte di posti ancora disponibili direttamente da Ticket One, i fan stanno provando a disfarsi dei biglietti.

Il post modificato da Fedez

Intanto il rapper non risponde alle rivelazioni di Lucarelli, ma modifica il post originale del 18 febbraio facendolo ritornare in testa al suo feed. «Sold out in poche ore il primo Forum con palco a 360°

Sono senza parole, grazie! Abbiamo aperto una secondo data, i biglietti saranno disponibili domani alle 14», recita la descrizione a cui il rapper ha probabilmente aggiunto l’emoji di un occhio. Magari a indicare che il rapper stia lì a osservare quel che succede in attesa di dire la sua.