Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
SPORTCarlos AlcarazJannik SinnerRoger FedererTennisVideo

«Come hai detto scusa? Non siamo io e Carlos a costruire i campi». Sinner smentisce la tesi di Federer e del favoritismo sul campo lento – Il video

05 Ottobre 2025 - 11:59 Stefania Carboni
embed
jannik sinner campo lento
jannik sinner campo lento
L'azzurro replica alla tesi di alcuni tennisti: «Peraltro ho giocato un ottimo tennis anche quando i campi erano più veloci»

Jannik Sinner ha cercato di non perdere le staffe su una polemica che lo coinvolge è che è partita dal campione Federer, secondo cui c’è un favoritismo degli organizzatori verso l’altoatesino a Alcaraz per la scelta del terreno dei campi di gioco. Una tesi sostenuta anche dal collega Zverev. «Non so cosa dire», ha replicato Jannik alla giornalista. «Non siamo io e Carlos a costruire i campi, non decidiamo noi. Io cerco di adattarmi e giocare il miglior tennis possibile. Peraltro ho giocato un ottimo tennis anche quando i campi erano più veloci».

La teoria di Federer: la scelta dei campi per favorire Sinner e Alcaraz

Tutto parte quando Roger Federer, ospite in un podcast del suo ex rivale Andy Roddick, ha dichiarato: «Capisco i direttori del torneo che, su indicazioni, cerchino di rendere le superfici più lente. Questo avvantaggia chi deve colpire vincenti straordinari per battere Sinner, mentre se il campo è veloce può piazzarne solo un paio al momento giusto e passare. I direttori dei tornei pensano: ‘Preferisco avere Sinner e Alcaraz in finale, sai? In un certo senso funziona per il tennis‘».

Le differenze tra terreni

La terra battuta rossa e la terra sintetica sono materiali per campi lenti nel tennis. Mentre invece l’erba o il cemento sono invece terreni che nel tennis favoriscono attacchi a rete e servizi potenti con il rimbalzo basso e veloce della palla. Una tesi sostenuta anche dal tedesco Alexander Zverev. «Odio quando è sempre uguale – aveva dichiarato dopo la vittoria sul francese Valentin Royer – per essere onesto, e non so in che direzione vogliano andare i direttori dei tornei, perché ovviamente vogliono che Jannik e Carlos vadano bene in ogni torneo, ed è quello che preferiscono. Però, sai, io sono nel tour da 10 anni, quasi 10 anni, 11 anni ormai… anzi 12 anni, in realtà, e abbiamo sempre avuto superfici diverse, abbiamo sempre avuto tornei che ti piacevano e tornei che ti piacevano meno».

Articoli di SPORT più letti
1.

Gli urtano l’auto e apre il finestrino, a Michele Criscitiello sparisce un Rolex da 70mila euro: fregato dal trucco dello specchietto sulla sua Porsche

2.

Totti vede la Roma sbagliare il rigore per tre volte, parte lo sfogo nella chat di gruppo. Il vocale rubato: «A me rompevano il ca***» – Il video

3.

Infantino e l’esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche: «La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici»

4.

San Siro, che cosa succede ora, dalla demolizione al nuovo stadio: tutte le tappe e le date

5.

Masters 1000 Shanghai, Sinner non sbaglia. Batte all’esordio il tedesco Altmaier (6-3, 6-3)

leggi anche
Sinner Altmaier masters 1000 shanghai risultati
SPORT

Masters 1000 Shanghai, Sinner non sbaglia. Batte all’esordio il tedesco Altmaier (6-3, 6-3)

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

La bufala di Sinner e la donazione di 250.000$ in memoria di Iryna Zarutska

Di Marianna Satta
Lorenzo Musetti
SPORT

Lorenzo Musetti non ce la fa, il tennista azzurro deve ritirarsi a Pechino: che cosa è successo contro Tien

Di Davide Aldrigo
sinner coppa davis final 8 2025
SPORT

Come funziona il torneo di Coppa Davis 2025, perché l’Italia è già qualificata alle Final 8

Di Giammarco Pio Isoldi