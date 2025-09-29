Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Lorenzo Musetti non ce la fa, il tennista azzurro deve ritirarsi a Pechino: che cosa è successo contro Tien

29 Settembre 2025 - 15:32 Davide Aldrigo
Un problema fisico ha ribaltato l'incontro, facendo passare in vantaggio l'americano. Inutile l'intervento del fisioterapista

Lorenzo Musetti lascia l’Atp di Pechino in anticipo. Durante il quarto di finale contro lo statunitense Learner Tien, un problema fisico ha costretto il tennista di Carrara al ritiro. Musetti ha abbandonato il campo sul punteggio di 4-6, 6-3, 3-0 in favore dell’avversario, che accederà alla semifinale dove giocherà contro uno tra Medvedev e Zverev. Sfumata quindi la possibilità di vedere una finale tutta italiana tra Jannik Sinner e Musetti.

Un dolore alla coscia nel secondo set

Dopo aver vinto il primo set 6-4, Musetti ha accusato un dolore nella parte superiore della coscia destra, tanto da richiedere un medical time out durante il secondo parziale. L’intervento del fisioterapista però non sembra aver aiutato il tennista azzurro, che ha subito il break nel game successivo e non è riuscito più a muoversi liberamente in campo, cedendo terreno all’avversario. A questo punto Tien ha vinto il secondo set 6-3, rimandando il verdetto al terzo set. Nell’ultimo parziale le cose non sono cambiate: quando l’americano ha piazzato due break in apertura, portandosi sul 3-0, Musetti ha alzato bandiera bianca e si è ritirato dal torneo.

