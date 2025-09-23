Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Chengdu Open: Musetti non riesce, trionfa il cileno Tabilo

23 Settembre 2025 - 15:55 Ugo Milano
Il 23enne azzurro ha perso per un soffio, al terzo e decisivo set

Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta a rompere il digiuno di vittorie e ad alzare un trofeo nel circuito degli Chengdu Open. Il tennista azzurro è stato sconfitto in finale dal cileno Alejandro Tabilo al termine di una partita intensa, chiusa in tre set al cardiopalma. Ha perso per un soffio, al terzo e decisivo set, in un tie-break infuocato per 7 punti a 5, dopo essere stato in vantaggio per 4 a 1.

Un match non del tutto lineare

Il match ha visto l’azzurro partire con qualche difficoltà, lasciando il primo set al suo avversario, ma nel secondo e nel terzo Musetti sembrava aver alzato il livello: solidità al servizio, variazioni di ritmo e la solita eleganza con il rovescio hanno fatto la differenza. Una difesa spettacolare e un lob di rovescio da applausi hanno infiammato il pubblico. Per il 23enne di Carrara, numero due d’Italia alle spalle di Jannik Sinner, vincere avrebbe avuto un valore particolare: per interrompere un lungo periodo di alti e bassi. Ma non ce l’ha fatta alla fine, perdendo 7-6 al tie break.

Chi è Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo, 28 anni, è uno dei giocatori più in crescita del tennis sudamericano. Nato a Toronto da genitori cileni, ha scelto di rappresentare il Cile nei tornei internazionali e si è affermato negli ultimi anni come mancino dotato di grande potenza al servizio e solidità da fondo campo. Dopo un lungo percorso tra challenger e qualificazioni, nel 2024 ha vissuto la sua stagione di consacrazione, entrando stabilmente tra i primi 30 della classifica mondiale e togliendosi la soddisfazione di battere diversi top player. La finale di Chengdu rappresenta per lui un ulteriore passo avanti, confermando la sua capacità di competere ai massimi livelli.

