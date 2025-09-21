Billie Jean King Cup 2025, oggi la finale Italia-Usa: da Jasmine Paolini serve un altro miracolo. Il programma dei match e dove vederli in Tv gratis

Le azzurre sono chiamate all'impresa contro le americane nella Coppa Davis femminile. In palio il sesto trofeo per l'Italia, il secondo di fila per la squadra di Tathiana Garbin

Un’altra finale per il tennis femminile italiano alla Billie Jean King Cup 2025, la terza per le azzurre di Tathiana Garbin nella Coppa Davis femminile e un titolo da difendere contro le americane, tra le avversarie più difficili da battere nel torneo. In gioco per Jasmine Paolini e compagne non c’è solo un trofeo, ma l’occasione per eguagliare l’impresa già riuscita dalle azzurre tra il 2009 e il 2010, quando misero a segno la doppietta iridata. Al di là della rete mancano le temibili Coco Gauff, Madison Keys o Amanda Anisimova. Però c’è una cliente esigente come Jessica Pegula, numero 7 del mondo. Senza dimenticare che le americane in questa edizione del torneo arrivano in finale dopo aver battuto il Regno Unito in semifinale. Per gli Stati Uniti questo sarebbe il diciannovesimo titolo. Per l’Italia il sesto, che permetterebbe di staccare Spagna e Russia nell’albo d’oro.

Paolini trascina l’Italia: rimonta da campionessa

A questa finale, l’Italia arriva anche grazie alla determinazione di Paolini, in semifinale contro l’Ucraina ancora una volta nel ruolo di trascinatrice. Dopo la netta sconfitta in due set di Cocciaretto contro Kostyuk, tutto il peso della qualificazione gravava sulle spalle della tennista lucchese. E lei ha risposto presente, battendo Svitolina dopo aver ribaltato un match in cui era sotto di un set e un break. Svitolina aveva anche avuto due palle break per chiudere sul 5-2 nel secondo parziale. Una rimonta clamorosa, conclusa dopo due ore e mezzo, che ha dato la spinta emotiva necessaria per il doppio. Paolini è tornata in campo con Sara Errani e lì il divario tra le campionesse olimpiche e la coppia Kostyuk/Kichenok è stato lampante.

Come funziona la finale: formula e orari

La finale segue lo schema visto nelle fasi conclusive della Billie Jean King Cup 2025. Ogni sfida si decide in tre match: due singolari e un doppio, tutti al meglio dei tre set con tie-break. Il format dovrebbe prevedere prima la sfida tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro, seguita da quella tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. Solo in caso di pareggio scatterebbe l’eventuale doppio decisivo.

Dove vedere Italia-Usa in tv e streaming

L’ultimo atto della Billie Jean King Cup 2025 è in programma oggi domenica 21 settembre allo Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, a partire dalle ore 11 italiane. La finale sarà trasmessa in diretta in chiaro gratis su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTennis Plus e SuperTenniX.