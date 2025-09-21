Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
SPORTItaliaJasmine PaoliniTennisUSA

Billie Jean King Cup 2025, oggi la finale Italia-Usa: da Jasmine Paolini serve un altro miracolo. Il programma dei match e dove vederli in Tv gratis

21 Settembre 2025 - 08:07 Giulia Norvegno
embed
Jasmine Paolini
Jasmine Paolini
Le azzurre sono chiamate all'impresa contro le americane nella Coppa Davis femminile. In palio il sesto trofeo per l'Italia, il secondo di fila per la squadra di Tathiana Garbin

Un’altra finale per il tennis femminile italiano alla Billie Jean King Cup 2025, la terza per le azzurre di Tathiana Garbin nella Coppa Davis femminile e un titolo da difendere contro le americane, tra le avversarie più difficili da battere nel torneo. In gioco per Jasmine Paolini e compagne non c’è solo un trofeo, ma l’occasione per eguagliare l’impresa già riuscita dalle azzurre tra il 2009 e il 2010, quando misero a segno la doppietta iridata. Al di là della rete mancano le temibili Coco Gauff, Madison Keys o Amanda Anisimova. Però c’è una cliente esigente come Jessica Pegula, numero 7 del mondo. Senza dimenticare che le americane in questa edizione del torneo arrivano in finale dopo aver battuto il Regno Unito in semifinale. Per gli Stati Uniti questo sarebbe il diciannovesimo titolo. Per l’Italia il sesto, che permetterebbe di staccare Spagna e Russia nell’albo d’oro.

Paolini trascina l’Italia: rimonta da campionessa

A questa finale, l’Italia arriva anche grazie alla determinazione di Paolini, in semifinale contro l’Ucraina ancora una volta nel ruolo di trascinatrice. Dopo la netta sconfitta in due set di Cocciaretto contro Kostyuk, tutto il peso della qualificazione gravava sulle spalle della tennista lucchese. E lei ha risposto presente, battendo Svitolina dopo aver ribaltato un match in cui era sotto di un set e un break. Svitolina aveva anche avuto due palle break per chiudere sul 5-2 nel secondo parziale. Una rimonta clamorosa, conclusa dopo due ore e mezzo, che ha dato la spinta emotiva necessaria per il doppio. Paolini è tornata in campo con Sara Errani e lì il divario tra le campionesse olimpiche e la coppia Kostyuk/Kichenok è stato lampante.

Come funziona la finale: formula e orari

La finale segue lo schema visto nelle fasi conclusive della Billie Jean King Cup 2025. Ogni sfida si decide in tre match: due singolari e un doppio, tutti al meglio dei tre set con tie-break. Il format dovrebbe prevedere prima la sfida tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro, seguita da quella tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. Solo in caso di pareggio scatterebbe l’eventuale doppio decisivo.

Dove vedere Italia-Usa in tv e streaming

L’ultimo atto della Billie Jean King Cup 2025 è in programma oggi domenica 21 settembre allo Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, a partire dalle ore 11 italiane. La finale sarà trasmessa in diretta in chiaro gratis su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTennis Plus e SuperTenniX.

Articoli di SPORT più letti
1.

Schiaffo alla staffetta azzurra, respinto il ricorso dell’Italia. La rabbia di Jacobs sul contatto in gara: «Mai vista una cosa così» – Il video

2.

I calciatori del Monaco costretti a spogliarsi in aereo: il curioso episodio prima della partita di Champions League – Il video

3.

Bjorn Borg, il cancro alla prostata e la fuga dal tennis: «Così Loredana Bertè mi ha salvato»

4.

Andrea Dallavalle e il festeggiamento inaspettato per l’argento nel salto triplo, sugli spalti spunta Matteo Berrettini: come ha reagito l’azzurro – Il video

5.

Larissa Iapichino e la lite in diretta col padre-allenatore: la strigliata prima dell’eliminazione. È polemica: «Chiedile scusa» – Il video

leggi anche
bjorn borg loredana bertè
SPORT

Bjorn Borg, il cancro alla prostata e la fuga dal tennis: «Così Loredana Bertè mi ha salvato»

Di Alba Romano
fedez sinner
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez e l’attacco a Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»

Di Stefania Carboni
Davis Cup Sinner Berrettini
SPORT

Chi sono le 8 finaliste della Coppa Davis 2025: tutte le nazionali qualificate per l’appuntamento a Bologna

Di Giammarco Pio Isoldi
carlos alcaraz taglio capelli biondo platino
SPORT

Da rasato a biondo platino, il nuovo look di Alcaraz per festeggiare la vittoria agli Us Open (e la vetta nel mondo del tennis) – Il video

Di Ugo Milano
djokovic serbia grecia
SPORT

«Djokovic è un traditore»: i media serbi attaccano il tennista, lui si trasferisce in Grecia: cosa è successo

Di Davide Aldrigo
alcaraz benedizione
SPORT

«Serve un prete che parli spagnolo», Alcaraz e la benedizione prima della finale agli Us Open: «Il segreto della vittoria non è stato il servizio» – Il video

Di Alba Romano
jannik sinner cambiare gioco carlos alcaraz
SPORT

«È ora di cambiare»: cosa vuole fare Jannik Sinner per tornare a vincere contro Alcaraz e tornare numero 1

Di Alessandro D’Amato
sabalenka gaffe alcaraz sinner
SPORT

Us Open, la gaffe di Sabalenka: «Con “Jannik”…» Così chiama, per sbaglio, Carlos Alcaraz in diretta tv – Il video

Di Stefania Carboni
alcaraz-us-open-finale-risultati
SPORT

Us Open, Alcaraz trionfa su Sinner e torna numero uno del mondo 

Di Ugo Milano
sinner-alcaraz-finale-us-open-dove-quando-vederla
SPORT

Sinner-Alcaraz, oggi la finale degli Us Open: in palio il titolo, 5 milioni e la vetta del ranking mondiale. Dove e quando vederla

Di Ugo Milano