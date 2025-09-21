Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Billie Jean King Cup, le azzurre sul tetto del mondo: Paolini e Cocciaretto piegano gli Usa in finale

21 Settembre 2025 - 14:41 Giammarco Pio Isoldi
embed
paolini-italia-billie-jean-cup
paolini-italia-billie-jean-cup
Le tenniste italiane trionfano per il secondo anno consecutivo e il quinto nella storia della competizione

L’Italia si conferma sul tetto del mondo del tennis femminile. Battute per 2 a 0 le americane nella finale della Billie Jean King Cup con le vittorie di Elisabetta Cocciaretto per 6-4, 6-4 contro Emma Navarro e la chiusura di Jasmine Paolini per 6-4, 6-2 contro Jessica Pegula. Le azzure guidate da Tathiana Garbin bissano il successo dell’anno scorso e rinsaldano la posizione numero uno nel ranking delle nazionali femminili. È il quinto successo della nazionale italiana nella competizione.

La vittoria di Paolini

Il primo set di Jasmine Paolini è stato un esercizio di resistenza e tenacia per annullare ben tre palle break in un nono game da 12 minuti. Sulle ali dell’entusiasmo, Paolini strappa anche il decimo game che le vale il primo set. Secondo set parte con un botta e risposta con Pagula che ruba il servizio e Paolini che contro-breakka subito dopo. Nel quarto game la svolta decisiva del match, con l’azzurra che sfrutta gli errori dell’americana e capitalizza con il dritto.

La vittoria di Cocciaretto

Elisabbetta Cocciaretto, numero 91 al mondo, supera sestessa e regola in due set la numero 18 al mondo Emma Navarro. L’azzurra è partita forte, strappando il servizio a inizio game e chiudendo 6-4 in 44 minuti. Nel secondo set l’americana prova a cambaire l’inerzia ma Cocciaretto è riuscita a recuperare il break di svantaggio e chiudere ancora una volta sul 6-4. «Per me è stato un match incredibile. Navarro è una grandissima giocatrice. Ho cercato di essere aggressiva perché lei è molto più fisica di me. Questa è stata la chiave per gestire i punti chiave. Sono davvero felice. Ci tenevo a ringraziare la capitana Garbin per questa occasione» ha dichiarato ai microfoni di Supertennis subito dopo la vittoria.

