Lorenzo Musetti contro i cinesi, lo sfogo in italiano in campo: le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video

Sui social il video del tennista azzurro accusato di razzismo per le sue frasi contro il pubblico di Pechino. Il comportamento del pubblico che gli ha fatto perdere la pazienza

Passi una volta o due, ma a una certa la pazienza di Lorenzo Musetti finisce. Soprattutto se dagli spalti i tifosi cinesi si permettono di tossire impunemente. Non un caso isolato, ma un vero e proprio fenomeno che al tennista azzurro ha letteralmente fatto saltare i nervi. Con uno sfogo, che per qualcuno ha il sapore del razzismo.

Gli insulti di Musetti per la tosse dagli spalti

Ai sedicesimi dell’Atp di Pechino, l’avversario di Musetti è stato Giovanni Mpetshi Perricard, potente 22enne francese disinnescato dopo tre faticosi set. Una partita sofferta e tirata, con il toscano protagonista soprattuto di un episodio controverso. Come mostra un video sui social, Musetti al secondo set ha urlato mentre il pubblico applaudiva un suo punto messo a segno con rabbia: «Tossiscono sempre ‘sti cazzo di cinesi…». Frase ripetuta anche quando gli applausi sono finiti e in campo è calato il silenzio. O quasi, visto che poco dopo qualcuno si è fatto scappare un colpo di tosse, subito ripreso da Musetti: «Ecco…», ha detto facendo il verso a chi tossiva.