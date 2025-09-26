Lorenzo Musetti contro i cinesi, lo sfogo in italiano in campo: le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video
Passi una volta o due, ma a una certa la pazienza di Lorenzo Musetti finisce. Soprattutto se dagli spalti i tifosi cinesi si permettono di tossire impunemente. Non un caso isolato, ma un vero e proprio fenomeno che al tennista azzurro ha letteralmente fatto saltare i nervi. Con uno sfogo, che per qualcuno ha il sapore del razzismo.
Gli insulti di Musetti per la tosse dagli spalti
Ai sedicesimi dell’Atp di Pechino, l’avversario di Musetti è stato Giovanni Mpetshi Perricard, potente 22enne francese disinnescato dopo tre faticosi set. Una partita sofferta e tirata, con il toscano protagonista soprattuto di un episodio controverso. Come mostra un video sui social, Musetti al secondo set ha urlato mentre il pubblico applaudiva un suo punto messo a segno con rabbia: «Tossiscono sempre ‘sti cazzo di cinesi…». Frase ripetuta anche quando gli applausi sono finiti e in campo è calato il silenzio. O quasi, visto che poco dopo qualcuno si è fatto scappare un colpo di tosse, subito ripreso da Musetti: «Ecco…», ha detto facendo il verso a chi tossiva.
Musetti being racist towards Chinese people:— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) September 26, 2025
"Sti cazzo di cinesi… tossiscono sempre"
"These f**ing Chinese… they’re always coughing."
This is bad pic.twitter.com/FHaXb6NuZU