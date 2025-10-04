Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Masters 1000 Shanghai, Sinner non sbaglia. Batte all’esordio il tedesco Altmaier (6-3, 6-3)

04 Ottobre 2025 - 14:25 Alba Romano
Sinner Altmaier masters 1000 shanghai risultati
Prossimo derby tutto italiano tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi

Inizia così il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 2 del mondo ha affrontato al secondo turno il tedesco Daniel Altmaier, 49 del ranking Atp. Sinner ha vinto 6-3 il primo set e per il secondo ha totalizzato 6-3.

Come sono andati gli altri italiani

Bene Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set l’argentino Francisco Comesana (62 Atp) e ora sfiderà al terzo turno Luciano Darderi, che ha battuto il cinese Yunchaokete Bu (121). Niente da fare per Matteo Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (20 Atp).

