Jannik Sinner e il film sulla sua vita, il desiderio che spiazza tutti: «Nel mio ruolo? Vorrei Will Smith» – Il video

La risposta del campione azzurro che non si aspettava nessuno. I precedenti dell'attore con il tennis: perché Sinner ha scelto proprio Will Smith

Durante una pausa tra gli allenamenti a Riyad, dove si trova per giocare l’atteso Six Kings Slam, Jannik Sinner ha dato a una domanda particolare una risposta del tutto inaspettata. «Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato?», chiede l’intervistatrice. Il tennista azzurro ci pensa un attimo, ma poi risponde sicuro: «Facciamo Will Smith, perché no». La risposta spiazza tutti. Con un sorriso, Sinner aggiunge: «È diverso, ma è bravo». Nessuna preoccupazione insomma per l’età o per l’aspetto dell’attore che potrebbe interpretarlo: così come in campo, anche nel cinema quello che conta per Jannik Sinner è solo il talento.

L’Oscar a Smith nel ruolo di padre delle sorelle Williams

Per quanto sia improbabile che per un film su Jannik Sinner venga scelto Will Smith, per l’attore americano non sarebbe comunque la prima associazione con il mondo del tennis sul grande schermo. Nel 2022, infatti, Smith vinse un Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Richard Williams, padre e allenatore delle celebri sorelle Venus e Serena, nel film Una famiglia vincente – King Richard. Più che per il premio, però, la sua partecipazione alla cerimonia di assegnazione è rimasta nella storia per lo schiaffo che l’attore diede al conduttore Chris Rock, reo di aver offeso con le sue battute la moglie di Smith, Jada Pinkett Smith.