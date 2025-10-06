Non si è salvato neanche Djokovic a Shanghai, l’inferno in campo e i malori dopo Sinner. Spunta il video di Nole che crolla

Sta diventando un caso il torneo di Shanghai giocato in un clima crudele, tra umidità insopportabile e caldo asfissiante.

Dopo Jannik Sinner e una lunga lista di colleghi, anche Novak Djokovic ha dovuto fare i conti con il clima crudele del torneo di Shanghai. Durante il match dei sedicesimi contro Yannick Hanfmann – vinto alla fine 4-6, 7-5, 6-3 – il campione serbo è andato in fondo al campo e ha vomitato più volte. Temperature di 35 gradi, afa e umidità al 90% hanno messo ko anche un inossidabile come Nole. Il video, registrato da un tifoso e spuntato il giorno dopo, mostra Djokovic seduto al cambio campo che si asciuga il viso e vomita ancora. Anche lui vittima di un colpo di calore che non risparmia nessuno.

La lista dei ritiri si allunga

Il torneo cinese sta diventando un caso. Sinner si è ritirato durante il match contro Griekspoor per crampi, uscendo dal campo appoggiandosi alla racchetta perché non riusciva a camminare. Il danese Rune ha dovuto chiedere il time-out dopo appena trentuno minuti contro il francese Humbert, lanciando la sua accusa ai vertici del tennis mondiale: «Perché l’Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?». Nella lista nera anche il belga Goffin, costretto al ritiro dopo tre game contro il canadese Diallo, e il ceco Machac, fermato a metà del secondo set.

«Sto morendo», «Non c’è aria sotto questo tetto»

A inizio settimana il francese Atmane ha avuto un malore in campo al primo turno abbandonando il torneo. L’ungherese Fucsovics si è improvvisamente accasciato al suolo dicendo all’arbitro: «Sto morendo». Il serbo Medjedovic ha lasciato durante il match contro Rinderknech a inizio secondo set, urlando la sua disperazione: «Come potete lasciarci giocare in queste condizioni? Sotto questo tetto non c’è aria».