Derby Atp Shanghai : Musetti agli ottavi, Darderi battuto in due set (7-5, 7-6)

06 Ottobre 2025 - 13:06 Stefania Carboni
Prossima sfida per il carrarino mercoledì prossimo, con Felix Auger-Aliassime

Il derby azzurro di Shanghai vede vincente Lorenzo Musetti. Il carrarino finisce dritto agli ottavi di finale battendo in due set Luciano Darderi, con il punteggio di 7-5, 7-6 in oltre due ore di gioco. Lucido Musetti per tutto il match, mentre Darderi ha avuto qualche sbavatura. I due hanno però realizzato una partita eccezionale sul cemento.

«Bel derby, passi avanti per Torino»

«Prima di entrare in campo sapevo che sarebbe stata difficile. Giocare contro un amico è sempre particolare. E’ stato un match duro. Lui mi ha sorpreso e ha servito veramente bene e ha giocato una bella partita: ho dovuto alzare il mio livello e sono soddisfatto di quanto fatto», ha commentato Musetti. «Le condizioni qui, soprattutto la sera, sono particolari. Le palle diventano molto pesanti e il gioco rallenta. Bisogna essere dei lottatori e molto pronti dal punto di vista fisico», ha aggiunto l’azzurro. «Due italiani alle Finals di Torino? Ora pensiamo alla sfida degli ottavi contro Felix Auger-Aliassime: sarà una svolta importante nel cammino verso Torino. Ogni match per me da ora in poi è fondamentale per raggiungere il sogno delle Finals. Già essere in corsa qui è un bel passo avanti nella ‘race’», ha dichiarato.

Chi sfiderà Musetti agli ottavi

Per la prima volta agli ottavi a Shanghai Musetti sfiderà mercoledì Felix Auger-Aliassime, che ha battuto in due set l’olandese De Jong. La vittoria consentirebbe al carrarino la possibile qualificazione a Torino.

