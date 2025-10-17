Will Smith risponde a Jannik Sinner: «Film su di lui? Ci sto!!!». Così l’attore si immagina nei panni del tennista – La foto

Con una storia su Instagram, il divo di Hollywood ha colto al volo la battuta di Sinner, diventata virale.

Will Smith è pronto a tutto per esaudire il sogno di Jannik Sinner. Anche a farsi crescere i capelli fin sulla fronte e tingerseli color carota. È la risposta ironica – ma chissà fino a che punto – della celebre star di Hollywood all’intervista in cui il tennista italiano lo aveva indicato come il preferito per interpretare il protagonista in una eventuale futura biopic sull’altoatesino. Una sfida, o un desiderio, che il veterano del grande schermo ha accolto con enorme entusiasmo.

L’intervista di Sinner

Le parole del numero 2 Atp avevano spiazzato tutti, tanto da diventare virali in una questione di pochissime ore. «Da chi vorrei essere interpretato? Facciamo Will Smith dai», aveva detto Sinner poco prima dell’inizio del Six Kings Slam, che si chiuderanno sabato con l’ennesima sfida tra Carlos Alcaraz e proprio l’italiano. Di fronte alla perplessità dell’intervistatrice, il tennista ha ammesso di essere consapevole delle difficoltà: «È diverso, ma è bravo».

La risposta ironica di Will Smith

Se il tennis non è nelle corde di Will Smith, sicuramente gli ha portato grandi soddisfazioni professionali. Nel 2022, il ruolo di Richard Williams – padre delle sorelle Venus e Serena – nel film Una famiglia vincente gli era valso l’Oscar. Forse anche per questo Will Smith ha colto al volo la battuta di Sinner: «Ci sto!!!», ha scritto tutto in maiuscoletto su una storia di Instagram. Ma il vero capolavoro è la foto, in cui allo scatto di Sinner che solleva il trofeo di Wimbledon è stato aggiunto il suo volto sorridente. Forse il primo passo verso un progetto in qualche modo concreto.