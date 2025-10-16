Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
Tennis, Sinner batte Djokovic e vola in finale a Riyad: sfiderà Alcaraz per il titolo da 6 milioni di dollari

16 Ottobre 2025 - 21:36 Cecilia Dardana
Sono bastati due set per sconfiggere il serbo. In finale l'azzurro incontrerà Alcaraz

Jannik Sinner non smette di stupire. A Riyad, nell’elegante cornice del Six Kings Slam, il tennista altoatesino ha battuto Novak Djokovic in due set, 6-4, 5-2, con una prestazione da campione vero, imponendosi in due set e guadagnandosi l’accesso alla finale contro Carlos Alcaraz. Il match, molto più che un’esibizione, ha mostrato ancora una volta la crescita e la maturità dell’azzurro, capace di gestire i momenti chiave con freddezza e di dominare il primo set 6-4, per poi chiudere i conti nel secondo grazie a un tennis aggressivo e preciso.

Il montepremi da record

L’occasione è la seconda edizione del Six Kings Slam, torneo d’esibizione che vede in campo sei dei migliori tennisti del mondo. Pur non essendo valido per i punti ATP, l’evento resta tra i più ambiti della stagione per il montepremi record: chi vincerà i soli tre incontri necessari per conquistare il titolo incasserà 6 milioni di dollari, il premio più alto mai messo in palio in un torneo di tennis.

La finale contro Alcaraz

In finale, Sinner troverà Carlos Alcaraz, che in precedenza ha superato Taylor Fritz per 6-4, 6-2. Una sfida che promette scintille: la rivalità tra i due giovani fenomeni, già simbolo del futuro del tennis, si arricchisce così di un nuovo capitolo, stavolta nella calda notte saudita. Per Sinner, campione in carica a Riyad, l’obiettivo è chiaro: confermare il titolo e avviarsi verso la fine della stagione nel modo migliore possibile, dimostrando ancora una volta di essere ormai stabilmente tra i re di questo sport.

