Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
SPORTArabia SauditaCarlos AlcarazJannik SinnerNetflixTennis

Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz del Six Kings Slam: gli orari e il programma

18 Ottobre 2025 - 11:25 Stefania Carboni
embed
sinner alcaraz
sinner alcaraz
L'ultima finale tra i due fu agli ultimi Us Open. E non si chiuse benissimo per l'azzurro

La finale del Six Kings Slam 2025, a Riad in Arabia Saudita è una lotta tra due titani del tennis mondiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si gioca sabato 18 ottobre e si potrà vedere, a partire dalle 20, come già successo per tutte le partite del torneo, in diretta sulla piattaforma streaming Netflix. «Questo è un torneo diverso dagli altri, non penso si possano fare dei paragoni. Sicuramente sarà un match complicato, ma la dinamica si discosterà da quello che accade negli Slam e nei tornei ufficiali. Noi qui cercheremo di divertirci e di fare uno show», ha dichiarato Sinner.

I precedenti tra Sinner-Alcaraz

Lo spagnolo è avanti 10-5 nei precedenti e ha vinto quattro match su cinque contro Sinner nel 2025. L’ultimo match fu la finale degli ultimi US Open, quando Alcaraz riuscì in 4 set ad ottenere sia lo Slam americano che il primo posto nella classifica Atp, superando l’altoatesino.

La sfida per il terzo posto prima della finale del Six Kings Slam

Per gli appassionati c’è inoltre un ulteriore spettacolo nello spettacolo: la sfida per il terzo posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, che scenderanno in campo alle 18.30. Chi vincerà il Six Kings Slam si aggiudicherà un montepremi record da 4,5 milioni di euro, che, sommato al “gettone” da 1,5 per la sola presenza a Riad, garantisce un introito da capogiro: 6 milioni di euro.

Articoli di SPORT più letti
1.

Blocca un’ambulanza in servizio e afferra un’operatrice per il collo. Arrestato Luca Vildoza: la follia del play della Virtus Bologna con la moglie

2.

Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza, il racconto dell’operatrice della Croce Rossa: «Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna, ecco cosa mi ha fatto»

3.

Will Smith risponde a Jannik Sinner: «Film su di lui? Ci sto!!!». Così l’attore si immagina nei panni del tennista – La foto

4.

Ariarne Titmus si ritira a 25 anni, la scelta della nuotatrice ispirata da Federica Pellegrini. Il tumore e l’anno di stop: «Ci sono cose più importanti ora»

5.

Sinner prende tempo sulla Coppa Davis: «Non ho ancora deciso». Intanto incassa i complimenti di Djokovic: cosa ha detto il serbo su di lui

leggi anche
jannik sinner will smith
SPORT

Will Smith risponde a Jannik Sinner: «Film su di lui? Ci sto!!!». Così l’attore si immagina nei panni del tennista – La foto

Di Ugo Milano
jannik siner
SPORT

Sinner prende tempo sulla Coppa Davis: «Non ho ancora deciso». Intanto incassa i complimenti di Djokovic: cosa ha detto il serbo su di lui

Di Cecilia Dardana
Jannik Sinner
SPORT

Jannik Sinner e il film sulla sua vita, il desiderio che spiazza tutti: «Nel mio ruolo? Vorrei Will Smith» – Il video

Di Davide Aldrigo