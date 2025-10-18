Dove vedere la finale Sinner-Alcaraz del Six Kings Slam: gli orari e il programma

L'ultima finale tra i due fu agli ultimi Us Open. E non si chiuse benissimo per l'azzurro

La finale del Six Kings Slam 2025, a Riad in Arabia Saudita è una lotta tra due titani del tennis mondiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si gioca sabato 18 ottobre e si potrà vedere, a partire dalle 20, come già successo per tutte le partite del torneo, in diretta sulla piattaforma streaming Netflix. «Questo è un torneo diverso dagli altri, non penso si possano fare dei paragoni. Sicuramente sarà un match complicato, ma la dinamica si discosterà da quello che accade negli Slam e nei tornei ufficiali. Noi qui cercheremo di divertirci e di fare uno show», ha dichiarato Sinner.

I precedenti tra Sinner-Alcaraz

Lo spagnolo è avanti 10-5 nei precedenti e ha vinto quattro match su cinque contro Sinner nel 2025. L’ultimo match fu la finale degli ultimi US Open, quando Alcaraz riuscì in 4 set ad ottenere sia lo Slam americano che il primo posto nella classifica Atp, superando l’altoatesino.

La sfida per il terzo posto prima della finale del Six Kings Slam

Per gli appassionati c’è inoltre un ulteriore spettacolo nello spettacolo: la sfida per il terzo posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, che scenderanno in campo alle 18.30. Chi vincerà il Six Kings Slam si aggiudicherà un montepremi record da 4,5 milioni di euro, che, sommato al “gettone” da 1,5 per la sola presenza a Riad, garantisce un introito da capogiro: 6 milioni di euro.



