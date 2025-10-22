Sinner e la partita show contro Alcaraz in Corea, l’esibizione a rischio polemica: in campo due giorni prima dell’Australian Open

Il campione azzurro è tornato al centro delle polemiche per il rifiuto di partecipare alle fasi finali della Coppa Davis (dopo averne regalate due di fila all'Italia). Da Seul arriva l'annuncio di un nuovo impegno nella sua agenda, molto a ridosso del primo grande impegno della prossima stagione

Dai campi al coperto di Vienna, dove è impegnato in un torneo Atp 500, Jannik Sinner annuncia un nuovo impegno nella sua agenda, puntualmente argomento di discussione soprattutto quando si tratta di rispondere o meno alla chiamata del team azzurro. Come riportato dal quotidiano sudcoreano Chosun Daily e confermato dagli stessi interessati, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno un match di esibizione in Corea. L’incontro dovrebbe tenersi alla Incheon Inspire Arena di Seul il 10 gennaio 2026, cioè due giorni prima dell’Australian Open, in programma a Melbourne dal 12 gennaio al 1° febbraio 2026.

La decisione di non partecipare alla Coppa Davis

L’annuncio del match di esibizione in Corea arriva proprio mentre Jannik Sinner è bersagliato dalle polemiche per la sua decisione di non giocare la Coppa Davis con la squadra azzurra a novembre. Il tennista altoatesino aveva spiegato di non aver dato disponibilità perché il suo obiettivo «è partire col piede giusto in Australia» e «una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza». La scelta – comunicata subito dopo aver terminato un altro torneo di esibizione, il ricchissimo Six Kings in Arabia Saudita – aveva fatto storcere il naso a molti che hanno criticato le priorità del tennista per il suo calendario.

Il supporto dei tifosi

Per questi motivi, un altro match di esibizione, a ridosso di un torneo importante (per il quale lo stesso Sinner ha messo la preparazione al primo posto), era quantomeno inaspettato. L’annuncio per il momento sembra però non aver toccato i fan, che hanno fatto sentire al campione tutto il loro supporto. Tra i commenti sotto al post con cui Sinner ha dato l’appuntamento in Corea spiccano frasi come: «Hai fatto più tu in 2 anni per questo sport che ogni italiano che sia mai vissuto, sempre con te», oppure «I veri tifosi non ti giudicano perché non sei andato in Davis, ti supportano in ogni caso, sei il nostro orgoglio Jan», o ancora, semplicemente, «Più ti criticano e più ti ammiro!».

Foto copertina: EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH| Carlos Alcaraz e Jannik Sinner prima della finale dello US Open a Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025.