Jannik Sinner in finale dell’Atp di Vienna, battuto De Minaur. La sfida per riagganciare Alcaraz nel ranking

25 Ottobre 2025 - 16:53 Giulia Norvegno
L'azzurro si è imposto per 6-3, 6-4 contro l'australiano. Sfiderà uno tra Musetti e Zverev

Jannik Sinner batte Alex De Minaur e vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna.Alla Wiener Stadthalle l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4. Sinner ha battuto l’australiano in tutti i dodici incontri che hanno disputato da avversari.

Nel corso dell’incontro, al settimo game del primo set, Sinner ha discusso con un giudice di sedia, episodio inusuale per l’altoatesino. Il motivo del contendere è stato un warning che l’irlandese Fergus Murphy ha assegnato all’italiano per un presunto ritardo nella ripresa del gioco.

Al cambio di campo Sinner si è avvicinato al giudice spiegando di avere bisogno di qualche secondo in più per battere. Secondo l’arbitro, il numero 2 dell’Atp avrebbe però dovuto segnalarlo con le mani per chiederlo. “Non è come dici tu, hai sbagliato”, è stata la risposta piccata di Sinner.

«Ho fatto tanti piccoli cambiamenti – ha commentato Sinner sorridente a fine partita – però sono soddisfatto di come ho gestito. Mentalmente sono contento della performance e di essere in finale. Sono stanco? Un po’ di energie le ho spese anche perché le aspettative della gente e anche da parte mie sono alte. Cerco sempre di giocare al meglio che posso. Non è stato facile, spero di recuperare al meglio per domani. Sarà una partita difficile. Speriamo in una bella finale».

Il piano per risalire nel ranking Atp

Con la vittoria in semifinale, Sinner sale a 10.550 punti nella classifica Atp. Riduce così a siku 790 il divario con Carlos Alcaraz, fermo al momento a quota 11.340. Con quel distacco ridotto, la partecipazione al torneo di Parici-Bercy, ultimo Master 1000 della stagione dal 28 ottobre, potrebbe diventare la grande occasione per riprendersi la vetta.

In aggiornamento

