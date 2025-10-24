Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
SPORTAustriaJannik SinnerTennisVienna

Atp Vienna, Sinner vola in semifinale. Battuto Bublik in due set: 6-4, 6-4

24 Ottobre 2025 - 19:02 Stefania Carboni
embed
sinner atp vienna
sinner atp vienna
Ora affronterà l'australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini

Jannik Sinner ha battuto in due set (6-4, 6-4) il kazako Aleksandr Bublik nei quarti del Vienna Open (ATP 500), in 1h e 16′ di gioco. In semifinale affronterà l’australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding.

Atp Vienna: le prossime sfide

L’altoatesino approda alle semifinali dell'”Erste Bank Open“, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone si è imposto nei quarti sul kazako, 16esimo del ranking mondiale e ottava testa di serie. In serata scende in campo anche Lorenzo Musetti, n.8 del mondo e 4 del torneo, che nei quarti sfiderà il francese Corentin Moutet (n.36 Atp): il vincente affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e 2 del tabellone, dopo il ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor (n.28 Atp).

Articoli di SPORT più letti
1.

«Li abbiamo sfondati, ce danno omicidio». La conversazione shock tra gli ultras del Rieti dopo l’assalto al bus. Convalidato il carcere

2.

Laila Hasanovic: chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner, con lui a Vienna. La vita in passerella, la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte 

3.

«Togliete a Sinner tutte le onoreficenze», l’attacco del Codacons dopo il no alla Coppa Davis: i titoli a rischio

4.

Bruno Vespa bastona Sinner sulla Davis. Poi lo scivolone su Alcaraz

5.

Guida completa alle ATP Finals Torino 2025: date, tabellone e giocatori

leggi anche
SPORT

Jannik Sinner liquida Flavio Cobolli nel derby azzurro all’Atp 500 di Vienna: chi troverà ai quarti

Di Ugo Milano
laila hasanovic jannik sinner fidanzata tennis
SPORT

Laila Hasanovic: chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner, con lui a Vienna. La vita in passerella, la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte 

Di Ugo Milano
sinner nadal federer
SPORT

Da Federer a Nadal, chi ha rifiutato la Coppa Davis prima di Sinner

Di Alba Romano