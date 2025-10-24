Atp Vienna, Sinner vola in semifinale. Battuto Bublik in due set: 6-4, 6-4

Ora affronterà l'australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini

Jannik Sinner ha battuto in due set (6-4, 6-4) il kazako Aleksandr Bublik nei quarti del Vienna Open (ATP 500), in 1h e 16′ di gioco. In semifinale affronterà l’australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding.

Atp Vienna: le prossime sfide

L’altoatesino approda alle semifinali dell'”Erste Bank Open“, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone si è imposto nei quarti sul kazako, 16esimo del ranking mondiale e ottava testa di serie. In serata scende in campo anche Lorenzo Musetti, n.8 del mondo e 4 del torneo, che nei quarti sfiderà il francese Corentin Moutet (n.36 Atp): il vincente affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e 2 del tabellone, dopo il ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor (n.28 Atp).