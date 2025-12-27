Kyrgios-Sabalenka, la battaglia dei sessi del tennis va in scena a Dubai: «Ma non ci sarà partita»

Il primo storico duello lo vinse Billie Jean King nel 1973. «Ma il greco vincerà facilmente»

Domenica 28 dicembre la numero 1 al mondo del tennis femminile Aryna Sabalenka sfiderà l’australiano Nick Kyrgios a Dubai per un incontro esibizione chiamato Battaglia dei sessi. Un duello storico dal 1973, quando Billie Jean King giocò contro Bobby Riggs. «Non è proprio la stessa cosa», disse la tennista americana alla Bbc: «Ho dovuto batterlo (Riggs) in nome del cambiamento sociale». All’epoca il circuito femminile stava nascendo e i premi erano significativamente inferiori a quelli riservati agli uomini. Domenica, l’obiettivo sarà «divertirsi» e mettere Kyrgios «in una posizione scomoda», ha riassunto Sabalenka, che ha accumulato oltre 15 milioni di dollari di guadagni nei tornei entro il 2025 secondo la WTA.

La battaglia dei sessi nel tennis a Dubai

«Voglio che più persone guardino il tennis», ha detto Kyrgios al conduttore britannico Piers Morgan, che ha ospitato i due giocatori nel suo programma il 9 dicembre sulla BBc. L’australiano è determinato a «dare spettacolo» e anche a «divertirsi un po’». Finalista a Wimbledon nel 2022 ed ex numero 13 del mondo, la sua carriera è stata ostacolata da numerosi infortuni. Sceso al 671° posto nel ranking mondiale, ha giocato solo sei partite ufficiali nel circuito principale nelle ultime tre stagioni. «Nick non gioca da un po’, quindi è un buon inizio per lui. Quanto a me, mi preparo ad affrontare un grande battitore, il tipo di giocatore che può farti impazzire» con i suoi scatti d’ira e gli sprazzi di genio, ha detto Sabalenka, che ha vinto quattro trofei del Grande Slam.

Le regole

«A meno che lui (Kyrgios) non sia gravemente infortunato e non possa correre, vincerà questa partita facilmente», è il facile pronostico della tennista Rennae Stubbs. L’unica ragione di questa partita, secondo molti, è che Evolve, l’agenzia che gestisce gli interessi di Kyrgios e Sabalenka, ha l’opportunità di «fare soldi». Per bilanciare il duello, che si giocherà addirittura al meglio dei tre set, alcune regole del tennis sono state modificate. Un solo servizio a testa e la metà campo della bielorussa sarà più piccola del 9% rispetto a quella dell’avversario. Anche per l’ex numero 1 del mondo Garbine Muguruza non ci sarà partita: « Un ragazzo che è numero mille al mondo, o che non ha nemmeno una classifica, può essere di gran lunga superiore a una delle prime10 del circuito WTA».