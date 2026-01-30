Australian Open, Djokovic piega Sinner in cinque set: in finale se la vedrà con Alcaraz

Oltre quattro ore di match, per una semifinale epica

Saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz a contendersi l’Australian Open, il primo slam del 2026. Il tennista serbo ha superato Jannik Sinner al termine di una semifinale epica, in cui ha avuto la meglio in cinque set con il punteggio di: 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, X-6. La finale degli Australian Open si terrà domenica 1° febbraio.

I due si sono sfidati per oltre 4 ore, leggermente di meno però rispetto alle mastodontiche 5 ore di stamane del match tra Alcaraz e Sverez.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Prima dell’incontro di oggi, Sinner conduceva i precedenti con Djokovic con 6 vittorie e quattro sconfitte. Il serbo ha vinto 4 dei primi 5 incontri, mentre Sinner ha vinto gli ultimi cinque, compresi quelli al Roland Garros e a Wimbledon dello scorso anno.

