Australian Open, la sfida Sinner-Djokovic sarà visibile anche in chiaro: ecco quando giocano e dove vedere la partita

Jannik Sinner e Novak Djokovic, per l’ennesima volta uno contro l’altro. I due pesi massimi del tennis si affronteranno venerdì 30 gennaio nella semifinale degli Australian Open, primo Slam del 2026. Per Sinner e Djokovic sarà l’undicesimo atto, il quinto se si considerano solo le semifinali Slam. L’ultimo precedente risale all’estate 2005, quando l’italiano si impose in tre set nella semifinale di Wimbledon. Complessivamente, Sinner conta sei vittorie e quattro sconfitte contro Djokovic.

Il percorso di Sinner e Djokovic agli Australian Open

Ai quarti di finale degli Australian Open, Sinner ha sconfitto Ben Shelton, mentre Djokovic ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi per infortunio mentre conduceva per 2-0 nel conteggio dei set. Ad attendere il vincitore della sfida tra l’italiano e il serbo ci sarà il vincitore dell’altra semifinale, che vedrà fronteggiarsi Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Dove vedere Sinner-Djokovic

Il torneo Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros, il che significa che la sfida tra Sinner e Djokovic – prevista per venerdì 30 gennaio alle 9:30 italiane – sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su DAZN e TimVision. Questa volta, però, la sfida tra Sinner e Djokovic verrà trasmessa anche in chiaro sul Nove, canale free del gruppo Warner Bros Discovery.



Foto copertina: EPA/Str | Jannik Sinner e Novak Djokovic al Six Kings Slam di Riad, ottobre 2025