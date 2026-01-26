Australian Open, Sinner vince in tre set su Darderi e va ai quarti

Attende il vincente del match tra Shelton e Ruud: «La prossima sarà una partita diversa», ha detto l'azzurro

Jannick Sinner batte Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6 e va ai quarti degli Australian Open. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton (n.7 Atp) e il norvegese Casper Ruud (n.13). «Siamo buoni amici e questo rende pià complicato giocare. Nel terzo ho avuto delle chance per il break ma le ho fallite. Ho giocato bene gli ultimi punti mentre ero sotto pressione. Grazie al pubblico. È bellissimo giocare qui», ha detto Sinner nell’intervista in campo dopo la vittoria.

Il “nuovo servizio” di Sinner

L’azzurro ha risposto anche ad alcune domande sul suo “nuovo servizio”: «Sarebbe bello riuscire a migliorare sempre rapidamente – spiega – Abbiamo cambiato qualcosina nel movimento. Secondo me, c’è ancora spazio per migliorare però sono soddisfatto di come sto servendo. Ora la battuta è ancora più stabile. Ma sto provando a migliorare anche a rete ed essere meno prevedibile. E penso di essersi riuscito in questo match». E sul prossimo incontro contro Shelton o Ruud: «Anche loro avranno migliorato. La prossima sarà una partita diversa. Un po’ seguirò il loro match ma l’importante ora è recuperare fisicamente. Molto dipenderà se giocherò di giorno o di sera perché cambia molto», conclude Sinner.