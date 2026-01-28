Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Australian Open, Sinner senza freni batte Shelton e vola in semifinale. Musetti si ritira: era avanti di due set su Djokovic. Quando giocherà ora l’azzurro

28 Gennaio 2026 - 12:05 Alba Romano
L'azzurro affronterà Djokovic dopo aver sconfitto lo statunitense in tre set, con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-4

Jannik Sinner conquista i quarti di finale degli Australian Open, il primo Slam della stagione, nel match contro lo statunitense Ben Shelton. L’azzurro si qualifica così per la semifinale contro Djokovic, grazie al ritiro di Musetti per infortunio, dopo aver superato Shelton in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4. Sinner tornerà a giocare venerdì 30 gennaio, con un orario in via di definizione, per la semifinale sul campo della Rod Laver Arena.

Il ritiro di Musetti

Lorenzo Musetti, invece, ha vissuto un quarto di finale sfortunato. L’azzurro, avanti di due set contro Novak Djokovic (6-4, 6-3, 1-3), ha dovuto ritirarsi a causa di un problema muscolare alla coscia destra. La semifinale, dunque, va al serbo. «Oggi ho giocato una delle migliori partite della mia vita, per importanza e per pesantezza di palla, mettendo in difficoltà il giocatore che più ha vinto nella storia del tennis. Questa è la cosa che più mi fa arrabbiare, non capisco il motivo di questi infortuni», ha dichiarato Musetti in conferenza stampa a Melbourne dopo il ritiro. «All’inizio del terzo set ho sentito male alla gamba destra. Non avrei mai immaginato di poter giocare così e dover lasciare il campo infortunato, ed è doloroso», ha aggiunto. L’atleta non riesce a darsi pace: «Ho fatto tutti gli esami prima dell’inizio della stagione per scongiurare che questo potesse accadere e non ho parole per descrivere quello che sto sentendo. Non potevo mettere fasciature; è nella parte alta della coscia e quando torno a casa farò gli esami e vedremo». Anche Djokovic ha lodato l’avversario: «Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore era Musetti, ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto».

