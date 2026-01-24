Australian Open, Sinner batte Spizzirri e va agli ottavi: «Ho avuto i crampi ma ce l’ho fatta» – Il video

Il campione azzurro: «Anche senza essere al meglio delle mie possibilità, ho giocato al meglio delle mie possibilità»

Il tennista italiano Jannik Sinner va agli ottavi dell’Australian Open di cui detiene il titolo battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri. Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi. «Ho avuto crampi prima alle gambe, poi al braccio, poi ovunque», ha ammesso Sinner. «Ma il tennis è uno sport mentale. Anche senza essere al meglio delle mie possibilità, ho giocato al meglio delle mie possibilità», ha aggiunto.

«Se voglio andare lontano qui, come per il resto della stagione, devo giocare bene quando fa caldo», ha insistito. Gli organizzatori dell’Australian Open di tennis hanno sospeso il gioco a Melbourne a causa del caldo estremo previsto di 40 °C, prima che alcune partite riprendessero sotto le coperture. Tra le partite sospese anche lo scontro del terzo turno tra il campione in carica Jannik Sinner e l’americano Eliot Spizzirri alla Rod Laver Arena. Il torneo è ripreso circa 10 minuti dopo la chiusura della copertura.

«Il gioco è sospeso per tutte le partite e gli allenamenti sui campi esterni», ha dichiarato il torneo su X. Le coperture dei campi che le ospitano «verranno chiuse e rimarranno chiuse per il resto della partita». Il torneo ha una scala di stress termico da 1 a 5. Ha raggiunto 5 nel primo pomeriggio, causando la sospensione. Spizzirri ha fermato il gioco in un’occasione in cui Sinner aveva i crampi e ha rigiocato il punto.