Australian Open, Musetti batte Fritz e va ai quarti: incontrerà Djokovic

Vittoria facile in tre set contro Fritz

Lorenzo Musetti batte l’americano Taylor Fritz e va ai quarti degli Australian Open. Il numero 5 del mondo ha giocato uno dei migliori incontri della sua carriera, superando facilmente l’avversario (che non sembrava al 100%) 6-2, 7-5, 6-4 e raggiungendo per la prima volta i quarti di finale. Mercoledì 28 gennaio Musetti incontrerà Novak Djokovic per l’accesso alle semifinali: è la prima volta nella sua carriera che arriva ai quarti dell’Australian Open.



«Mi sento molto orgoglioso e felice. Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L’ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato oggi una delle mie migliori partite»: così Musetti ha commentato la vittoria in tre set su Fritz. Il tennista italiano ha spiegato quali sono i suoi miglioramenti: è migliorato nel servizio, è diventato più aggressivo con il dritto e ha usato le variazioni per comandare il gioco. «Prima giocavo troppo dietro – ha spiegato -, ero un po’ passivo nello scambio. Ora mi sento più energico e aggressivo, il mio coach cerca sempre di spingermi ad andare a comandare il gioco».

Fino ad ora Musetti non aveva mai passato la prima settimana a Melbourne. Per l’ottimo risultato ottenuto il tennista italiano ha ringraziato il suo team: «chi è qui e a chi è a casa» ha detto facendo riferimento al coach Simone Tartarini, costretto a tornare in Italia per la morte della madre, e a Damiano Fiorucci, che ha dovuto lasciare Melbourne per un problema di salute.

