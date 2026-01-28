Australian Open, Musetti si ritira: Djokovic in semifinale

L'azzurro era in vantaggio di due set

Quarto di finale degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti. L’azzurro avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3) si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra. In semifinale va dunque il serbo; per Musetti sarebbe stata invece la prima semifinale a Melbourne.

«Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma e’ stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto», ha detto Djokovic. «Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l’opportunità che mi ha dato di giocare un’altra semifinale, vorra’ dire che stanotte pregherò un altro po’…”.