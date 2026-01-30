Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Australian Open, Alcaraz trema ma è in finale. La furia di Zverev contro l’arbitro: «Lui e Sinner sempre favoriti»

30 Gennaio 2026 - 10:28 Ugo Milano
Lo spagnolo vince in cinque set. Il suo prossimo avversario sarà il vincente tra Sinner e Djokovic

È Carlos Alcaraz il primo finalista degli Australian Open, primo Slam del 2026. Lo spagnolo si è imposto in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev al termine di un match molto combattuto e in cui non sono mancate le polemiche. Dopo i primi due set vinti, Alcaraz si è fatto rimontare e si è imposto solo al quinto set. Il punteggio finale è di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 a favore dello spagnolo. A questo punto, Alcaraz dovrà vedersela in finale con il vincitore della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Il timeout medico di Alcaraz

La partita tra Alcaraz e Zverev si è fatta particolarmente concitata nel terzo set, quando lo spagnolo ha accusato alcuni problemi fisici e ha richiamato l’attenzione del proprio angolo lamentando dei crampi. «Ho vomitato, non so se dovrei prendere qualcosa», ha detto Alcaraz durante il medical time out, mentre il fisioterapista gli massaggiava la coscia dolorante.

La protesta di Zverev

L’intervento dell’equipe medica, però, ha mandato su tutte le furie Zverev, che è andato a protestare con il giudice di sedia. «È incredibile che venga curato per i crampi, è una stron***a. State proteggendo questi due tutto il tempo», ha urlato riferendosi evidentemente ad Alcaraz e Sinner.

