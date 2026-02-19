Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Sinner crolla a Doha. Il numero 2 del mondo perde la seconda partita della sua stagione contro il ceco Jakub Mensik

19 Febbraio 2026 - 23:23 Ugo Milano
jannik sinner
L'azzurro ha perso il primo set 7-6, ha vinto il secondo ma in quello decisivo è stato sconfitto. Esce ai quarti di finale

Jannik Sinner non ce la fa e incassa una seconda sconfitta di stagione, stavolta contro il ceco Jakub Mensik, fermandosi così ai quarti di finale del torneo di Doha con 7-6 2-6 6-3. L’azzurro ha perso il primo set 7-6, ha vinto il secondo ma in quello decisivo è stato sconfitto. Mensik ora vola in semifinale, contro il francese Arthur Fils.

Si spera nei Masters 1000

Dopo la sconfitta nella semifinale di Melbourne contro Novak Djokovic, l’altoatesino era atteso al rientro in campo per affrontare una parte di stagione che l’anno scorso non ebbe modo di fare, data la sospensione patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. Un esordio non buono anche se l’azzurro potrà rifarsi presto nei Masters 1000 negli Stati Uniti, a Indian Wells e a Miami. Sinner e Mensik avrebbero dovuto sfidarsi alle 19 italiane, ma hanno dovuto attendere a causa dell’inatteso allungamento della sfida tra Alcaraz e Kachanov. Lo spagnolo ha lottato per due ore e mezzo, spuntandola contro il suo avversario. Ora per raggiungere la finale dovrà vedersela con un altro russo, Andrey Rublev, campione in carica del torneo. 

