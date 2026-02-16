Sinner morbido al rientro: Machac travolto a Doha in poco più di un’ora, ora c’è Popyrin

Per Sinner si trattava del debutto assoluto nel torneo qatariota. Sugli spalti insieme al suo team anche la findanzata Laila Hasanovic

Jannik Sinner non perde il ritmo nemmeno al ritorno in campo dopo la semifinale persa all’Australian Open contro Novak Djokovic. Al debutto nell’Atp 500 di Doha, il numero 2 del mondo ha superato senza difficoltà il ceco Tomas Machac con un netto 6-1 6-4 in poco più di un’ora, conquistando così l’accesso al secondo turno dove lo attende l’australiano Alexei Popyrin, vincitore contro la wild card locale Zayd. Per Sinner si trattava del debutto assoluto nel torneo qatariota, dopo che lo scorso anno aveva dovuto rinunciare alla partecipazione a causa dell’accordo di sospensione di tre mesi con la Wada. Una vittoria importante per dimenticare la delusione australiana e ripartire con fiducia. In Qatar Jannik è accompagnato dal suo team storico: l’allenatore Simone Vagnozzi, il preparatore fisico Umberto Ferrara e l’osteopata Andrea Cipolla. Al suo fianco, anche una tifosa speciale: la fidanzata danese Laila Hasanovic, seduta accanto al team, confermando l’ufficialità della loro relazione.

Dominio in campo

Nonostante un leggero fastidio al ginocchio sinistro avvertito durante l’allenamento della vigilia, Sinner non ha mostrato alcun cedimento. Il primo set è stato quasi un monologo di Sinner, con Machac incapace di opporre resistenza: due break per l’italiano hanno chiuso la frazione 6-1 in un soffio. Il secondo set ha visto qualche equilibrio in più, ma Sinner ha saputo scattare nei momenti chiave: nel quinto game ha rimontato da 0-30 e nel nono game, sul 4-5, ha conquistato tre match point che Machac è riuscito ad annullare. Sinner ha chiuso al quinto match point con una prima vincente, confermando freddezza e concentrazione. Domani occhi puntati su un altro grande duello: Carlos Alcaraz affronterà Rinderknech, mentre Sinner prepara la sua seconda sfida nel deserto qatariota.