Ancelotti atterra in Brasile, inizia oggi l’avventura da Ct della Seleção – Il video

Parte oggi l'avventura dell'allenatore reggiano alla guida dei verdeoro. E sotto il berretto del Brasile spunta il classico sopracciglio alzato

Berretto verdeoro in testa e centinaia di tifosi ad accoglierlo, è iniziata così l’avventura di Carlo Ancelotti alla guida della Nazionale Brasiliana. L’ex allenatore del Real Madrid è atterrato a Rio de Janeiro nella notte, accolto dal neo presidente della Federazione Brasiliana Samir Xaud. «Inizia una nuova fase nella più grande nazionale del mondo, dentro e fuori dal campo. Benvenuto mr. Ancelotti», così Xaud ha salutato il nuovo Commissario Tecnico della Seleção, sebbene la sua elezione a presidente della Federazione sia avvenuta solamente qualche ora prima dell’arrivo di Ancelotti in Brasile. A prendere i contatti e a convincere l’allenatore reggiano ad assumere l’incarico era stato il suo predecessore, Ednaldo Rodrigues, che è stato però rimosso dalla sua posizione dal Tribunale di Giustizia di Rio de Janeiro.

La necessità di tornare a vincere il mondiale

Ancelotti è il primo allenatore straniero a guidare la selezione brasiliana, una svolta epocale, ma necessaria per riportare i verdeoro ad essere competitivi in vista del Mondiale 2026. L’allenatore reggiano ha ora la responsabilità di rimettere ordine tra le fila di una nazionale in cui certamente il talento e i giocatori non mancano. A partire da Vincius Junior, che ha allenato fino a due giorni fa nel Real Madrid, ma che negli ultimi anni ha mancato di costanza e soprattutto di risultati. Nelle ultime cinque edizioni della coppa del mondo i brasiliani hanno collezionato quattro eliminazioni ai quarti di finale. L’unica semifinale raggiunta è stata quella del mondiale casalingo nel 2014, dove è arrivata l’umiliante sconfitta per 7-1 contro la Germania. In una nazione in cui il calcio è tutto fuorché un gioco, difficilmente i tifosi brasiliani potranno sopportare a lungo che i rivali argentini siano sia i Campioni del Mondo che i campioni del Sudamerica. Ma se c’è un allenatore al mondo che può gestire questo genere di situazione, quello è Carlo Ancelotti.

Quando verrà presentato il Ct Ancelotti

Oggi alle 18.00 ora italiana è prevista la presentazione ufficiale del nuovo Ct che, insieme al suo staff tecnico, annuncerà anche la squadra per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo sudamericana del mese prossimo, contro Ecuador e Paraguay. La sessione di allenamento inaugurale della squadra verdeoro è prevista per il 2 giugno presso il CT Joaquim Grava del Corinthians.